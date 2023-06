Fiat dévoile la Topolino, un quadricycle électrique

La Fiat Topolino est de retour, et inaugure un nouveau créneau de micro-mobilité pour la marque. Si ce modèle vous dit quelque chose dans sa forme, c’est normal : c’est une cousine de la Citroën AMI.

Un clonage franco-italien en bonne et due forme

Dans le groupe Stellantis, les économies d’échelle sont de rigueur : la Citroën AMI avait déjà été précédemment clonée en Opel Rocks-e, et sera désormais aussi proposée chez Fiat sous le nom de Topolino.

Ce quadricycle électrique deux places a été esthétiquement revu avec une face avant inédite, qui adopte ici des blocs optiques circulaires et un bandeau de protection chromé en partie basse. Avec une teinte vert pastel, des jantes en partie blanches et un rétroviseur rond chromé, on retrouve ici tout le charme de la Dolce Vita. Fiat est allé plus loin en présentant dès le départ une version sans portes, avec capote en toile, comme la récente Citroën My AMI Buggy II.

L’italienne fait ici référence à la première Fiat 500 commercialisée entre 1936 et 1955, et surnommée Topolino.

Fiat souhaite mettre en avant son nouveau slogan : « It’s only green when it’s green for all« , soit ce n’est vert que si c’est vert pour tous. Une façon de revendiquer l’électrique à petit budget, pour mieux démocratiser ce type de solutions.

Pas une vraie voiture

Homologuée comme un quadricycle, la Fiat Topolino sera donc accessible dès 14 ans sans permis de conduire. Elle proposera une alternative plus accessible à la Fiat 500 électrique, avec un gabarit ultra-réduit. Sa longueur devrait être de l’ordre de 2,41 m de long par 1,39 m de large.

Un tel engin pèse moins de 500 kg, et ne nécessite pas de grosse batterie : cette dernière offrira une capacité de 5.5 kWh. Comptez sur 70 km d’autonomie, et sur une recharge de 3 heures seulement sur une prise 220V !

La puissance sera également limitée, tout comme la vitesse de pointe : la Topolino sera bridée à 45 km/h.

Fiat n’a pas encore communiqué le prix de cet engin, qui devrait être affiché entre 7000 et 10000 euros selon les versions, si une gamme de plusieurs versions était proposée.