Dacia veut avoir son crossover coupé d’ici 3 ans

Dacia veut avoir son SUV coupé – illustration : Motor.es

La marque Dacia vise une montée en gamme : après les prochains Duster et Bigster, un nouveau modèle de crossover coupé pourrait ainsi venir chapeauter la gamme dès 2026.

Un modèle inédit à l’horizon 2026

Dacia a le vent en poupe en Europe : les ventes sont au beau fixe, et même pour le Duster 2 qui est actuellement en fin de carrière. L’augmentation continuelle du prix des voitures neuves sur fond d’inflation et de guerre en Ukraine impacte le pouvoir d’achat des ménages. Car ce sont surtout les particuliers qui achètent des Dacia.

Les projets sont actuellement nombreux pour la marque roumaine, qui doit commercialiser en 2024 la troisième génération du Duster, qui sera ensuite suivie d’un second SUV : le Bigster. Cette version rallongée du Duster permettra d’embarquer jusqu’à 7 personnes, et devrait donc coiffer la gamme pendant quelque temps. Mais cela ne suffit visiblement pas pour Dacia, qui voudrait disposer d’un crossover coupé dès 2026 ! C’est le site Motor.es qui nous révèle cette information, accompagnée d’une illustration du modèle en question.

Il s’agirait d’une voiture qui mélange les genres entre berline, coupé et SUV, à la manière des récentes Peugeot 408 et Citroën C5 X.

Avec ce modèle, Dacia voudrait investir le segment D. Un segment qui est déjà difficile pour les constructeurs généralistes, qui ont dans de nombreux cas abandonné : la Renault Talisman par exemple, n’a pas eu de successeur direct. Le mélange des genres en revanche, fonctionne bien : l’exemple récent du Renault Arkana prouve que les clients peuvent adhérer à ce type de concept.

Cette illustration reprend logiquement la toute dernière calandre Dacia, avec le nouveau logo qui vient d’être mis en place sur l’ensemble de la gamme. Le design est dans la veine de celui du concept car présenté pour le futur Bigster, avec une silhouette inédite pour Dacia. Un tel résultat est convaincant : on ne peut qu’espérer le voir arriver en série avec des tarifs qui restent abordables !

Quelle base pour ce nouveau modèle Dacia ?

Pour rester dans la logique de réduction des coûts, ce nouveau modèle emprunterait la plate-forme CMF B qui sera encore étirée pour l’occasion. Mais pas plus finalement que pour le Bigster, dont nous n’avons pas encore les dimensions exactes.

Dacia pourra à nouveau piocher dans la banque d’organes Renault pour motoriser son crossover coupé, comme par exemple avec la motorisation Hybrid 140. A l’horizon 2026, les normes Euro 7 devraient avoir été mises en place, des changements devraient donc intervenir pour les moteurs actuellement disponibles chez Dacia. Le diesel aura d’ici là été définitivement écarté, quand à une version GPL, cela demeure toujours une possibilité.

La version Hybrid 140 devrait être le coeur de gamme : sera-t-elle complétée entre temps par de nouvelles offres, comme par exemple le E-TECH 200 ch du Renault Austral dans une version moins puissante ?

On s’éloigne en tout cas de plus en plus de la Logan de 2004 et de son prix de 7500 euros…