Enfin de bonnes nouvelles concernant la Renault 5 électrique

Renault 5 électrique

Le lancement commercial de la nouvelle Renault 5 électrique aura lieu dans moins d’un an. Ce nouveau modèle viendra remplacer à la fois les ZOE et Twingo électrique, dont la production aura été interrompue au printemps 2024. Renault mise beaucoup sur cette nouveauté, qui est l’un des modèles de la gamme électrique présentée par la nouvelle entité Ampère cette semaine. Et les automobilistes peuvent se réjouir un peu : les nouvelles semblent bonnes pour leur budget !

Ampère a confirmé le prix d’appel de 25000 euros pour la R5 électrique

Alors que des rumeurs et bruits de couloir avaient fait craindre que le prix d’appel de 25000 euros annoncé ne puisse être respecté, il vient au contraire d’être confirmé.

C’est une bonne nouvelle, car pour que le marché de la voiture électrique se développe, il faut aussi que les prix soient compétitifs. En pleine crise du pouvoir d’achat, les ménages ne peuvent pas tous se permettre d’investir 40.000 euros dans une voiture électrique neuve ( le prix moyen de ce type de modèle à l’heure actuelle ).

L’arrivée de nouveaux modèles moins onéreux comme la Renault 5 électrique devrait donc participer à ce verdissement du parc automobile français, qui en a bien besoin.

Ce tarif de 25000 euros confirmé par Luca De Meo est donc une très bonne nouvelle, qui devrait également stimuler la concurrence au niveau européen. Et comme les modèles produits en Chine seront bientôt privé de bonus, cela va aussi faire remonter le prix moyen des électriques neuves. A ce tarif, la future R5 sera aussi concurrencée par une certaine Citroën ë-C3, annoncée à 23300 euros bonus déduit. Une seconde version moins chère passera aussi sous la barre des 20000 euros…

Mais la nouvelle R5, proche en tarif, devrait être supérieure sur certains points. Elle sera fabriquée en France, ce qui sera un argument de vente chez nous, et devrait aussi profiter d’une puissance et d’une autonomie supérieure à la Citroën pour ses versions les mieux dotées.

En revanche le premier prix disposerait d’une batterie de 40 kWh, quand la ë-C3 à 23300 euros aura une batterie de 44 kWh : des valeurs très proches. Les deux françaises devraient donc être au coude à coude sur certains points…

Pour l’emporter, la nouvelle Renault 5 électrique misera sur son design retro, afin de faire vibrer la fibre nostalgique qui sommeille en vous. Rien de tout cela dans la ë-C3, qui est moderne et se veut proche de l’esprit d’un mini crossover…

Renault 5 électrique