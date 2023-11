A 59 euros par mois, la Fiat Topolino est moins chère qu’un Pass Navigo

La Fiat Topolino est bien plus chère que la Citroën AMI

Quelques mois après sa présentation, la petite Fiat Topolino électrique fait son entrée en France, et nous dévoile ses tarifs, à la vente et à la location. Et force est de constater qu’ils sont plus salés à l’achat que les prix de sa cousine française, la Citroën AMI !

Des prix à partir de 8990 euros

Le quadricycle électrique siglé Fiat arrive donc au prix de 8990 euros : à comparer aux 7990 euros de la Cireoën AMI la moins chère. Mais la version française fait ensuite rapidement monter les prix : My AMI Pop par exemple, est facturée 8890 euros.

Fiat communique d’ailleurs sur un tarif de 8990 euros, bonus écologique de 900 euros inclus.

Mais les clients vont sans doute davantage se ruer sur la formule en location, puisque la petite AMI est affichée à partir de 59 euros par mois sans apport et sans condition. Soit 30 % de moins qu’un abonnement aux transports en Ile de France, sauf qu’il faudra encore assurer le véhicule, et payer les recharges…

Cette formule de location longue durée dure 36 mois, pour 15000 km, et inclut le bonus de 900 euros. Voilà qui devrait intéresser un certain public, et notamment les familles qui souhaite que leurs adolescents disposent d’un moyen de transport plus sécurisé qu’un deux roues !

Rappelons qu’avec une vitesse de 45 km/h seulement, la Fiat Topolino est accessible en conduite sans permis de conduire et dès 14 ans. Elle affiche une autonomie de 75 km seulement : d’où un usage annuel assez limité dans l’offre de location proposée.

Des commandes en ligne

Pour passer commande, les jeunes seront à l’aise puisque cela pourra se faire en ligne, dès le 21 novembre. Mais la marque vise aussi ceux qui ont perdu leur permis, et ceux les seniors.

Comme les autres marques du groupe Stellantis, Fiat veut développer la vente en ligne, ce qui sera fera au détriment des concessions physiques. Un configurateur 3D permettra de sélectionner les accessoires voulus, et une « équipe e-seller » pourra répondre aux éventuelles questions.

Fiat prévoit de livrer la Topolino à ses premiers clients français dès le mois de janvier 2024. Les clients pourront être livrés dans un périmètre de 50 km autour de leur domicile, ou dans une concession Fiat. Au vu de l’autonomie et de la vitesse de l’engin, il n’est en effet pas envisageable de la chercher à l’autre bout de la France…