La petite Citroën My Ami Pop évolue en look

Citroën My Ami Pop

Citroën prend un nouveau tournant en donnant un coup de jeune à son quadricycle électrique, pour la version My Ami Pop. Plus que jamais, la petite Citroën Ami affiche un caractère enjoué et aussi plus sympathique que l’entrée de gamme. En effet, depuis son lancement, la gamme Ami a rencontré un succès phénoménal avec plus de 43 000 exemplaires vendus, et My Ami Pop a joué un rôle essentiel dans cette ascension fulgurante. Le renouveau de My Ami Pop s’inscrit pour Citroën dans une démarche de séduction et de modernité.

Des évolutions de style

L’aspect extérieur de My Ami Pop conserve les éléments qui ont contribué à son succès initial, tels que les enjoliveurs de roues, le bandeau graphique noir sous le pare-brise, le renfort de bouclier à l’avant et à l’arrière, l’aileron arrière, ainsi que les stickers de custode et de bas de porte. Cependant, la nouvelle version apporte des touches de couleur et de graphisme inédites. L’introduction de la couleur Infrarouge sur les stickers en bas de porte et de custode apporte un dynamisme supplémentaire à l’ensemble.

La face avant de My Ami Pop a également subi un lifting important. De nouveaux enjoliveurs de projecteurs, associés au bandeau noir arborant les chevrons sous le pare-brise et au renfort de bouclier noir, contribuent à une apparence plus marquée et affirmée. Les éléments graphiques de la voiture ont également été revus, ajoutant un contraste supplémentaire.

Citroën My Ami Pop

L’intérieur de My Ami Pop est désormais plus fonctionnel et connecté. L’introduction d’un sélecteur de conduite en console centrale améliore l’ergonomie. De plus, My Ami Pop conserve ses équipements de série, tels qu’une pince pour smartphone, des filets de porte, un filet central de séparation, des tapis de sol et un boîtier de connectivité Dat@mi pour une utilisation aisée et pratique.

Pour ce qui est du divertissement, l’interface My Ami Play transforme votre smartphone en tableau de bord avec un accès facile à la navigation, à la musique, à la radio et aux appels téléphoniques. Les commandes sont à portée de main grâce au bouton Citroën Switch, situé sur le volant, pour une conduite en toute sécurité.

La nouvelle version de My Ami Pop est déjà disponible à la commande, et les tarifs restent inchangés, à partir de 8 890 euros au comptant ou à partir de 29,99 euros TTC par mois en location longue durée, après un premier loyer de 3950 euros. Les premières livraisons sont prévues pour le premier trimestre 2024 dans les 12 pays où Ami est déjà commercialisée.