Peugeot E-Rifter 2024 : un restyling pour le ludospace électrique

Peugeot E-Rifter 2024

Peugeot nous présente son nouveau ludospace E-Rifter. Toujours proposé en 100 % électrique, ce modèle dérivé de l’utilitaire Partner profite d’un restyling avec des évolutions esthétiques tant à l’extérieur que dans l’habitacle. Faisons ensemble le tour du propriétaire…

Des évolutions esthétiques et une autonomie revue à la hausse

Avant de parler du style, faisons un point sur la technique. Le nouveau Peugeot E-Rifter arrive avec une autonomie 100% électrique désormais portée à 320 km. A son lancement en 2021, le modèle actuel devait se contenter de 280 km : les 40 km supplémentaires devraient être appréciés. Mais comme nous allons le voir plus loin, la motorisation n’a pas évolué en puissance.

Le Peugeot E-Rifter arbore une face avant revisitée avec une calandre inédite qui accueille désormais le nouvel emblème PEUGEOT au centre, entouré de la signature lumineuse à trois griffes emblématique de la marque. Les nouvelles couleurs Vert Sirkka et Bleu Kiama apportent également de la nouveauté. Grimé façon SUV, le e-Rifter compte aussi au niveau du style sur ses passages de roues imposants, ses protections latérales et des barres de toit.

À l’intérieur, le Peugeot E-Rifter offre un habitacle spacieux avec des sièges revêtus d’un nouveau tissu gris clair, qui s’harmonise avec les nouvelles matières utilisées dans l’habitacle.

L’équipement évolue avec l’évolution du « PEUGEOT i-Cockpit » plus technologique, qui comprend un combiné d’instruments 100% digital en couleur de 10 pouces, un grand écran central tactile HD de 10 pouces pour contrôler le système audio et la navigation connectée, ainsi qu’un volant compact chauffant avec des boutons de commandes intégrés.

En termes de sécurité, le E-Rifter est équipé d’un ensemble complet d’aides à la conduite, comprenant notamment une alerte de fatigue du conducteur, une lecture des panneaux de signalisation, une aide au maintien dans la voie, un freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes, un limiteur de vitesse et un régulateur de vitesse adaptatif.

Deux longueurs en 5 ou 7 places

La modularité est un atout majeur du Peugeot E-Rifter, disponible en versions 5 et 7 places, avec deux longueurs : Standard (4,40 m) et Long (4,75 m). Les sièges individuels en rang 2 peuvent être escamotés dans le plancher, facilitant l’embarquement et le chargement. Les batteries du véhicule sont situées sous le plancher, préservant ainsi l’espace intérieur. Le volume de chargement varie de 775 litres à 4 000 litres selon les configurations.

La puissance du E-Rifter est toujours fixée à 136 ch pour un couple maximal de 270 Nm, avec trois modes de conduite : Eco, Power et Normal. Peugeot n’a pas intégré la dernière motorisation de 156 ch proposée dans les e-208, e-2008 et e-308. Les performances restent donc modestes, avec une vitesse limitée à 135 km/h, et un 0 à 100 km/h effectué en 11,2 s.

En ce qui concerne la recharge, ce ludospace est équipé d’un chargeur embarqué de 7,4 kW, avec une option pour un chargeur triphasé de 11 kW. La recharge est possible sur une borne publique 100 kW en 30 minutes, sur une wallbox 11 kW en 5 heures, sur une wallbox 7,4 kW en 7h30, et sur une prise domestique renforcée 16A en 15 heures.

Les prix de ce nouveau Peugeot e-Rifter n’ont pas encore été annoncés, l’actuel est affiché à partir de 37850 euros.

