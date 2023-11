La nouvelle Porsche Panamera révèle sa planche de bord au top niveau

La Porsche Panamera 2024 s’apprête à redéfinir les codes des berlines de luxe sportives. Le 24 novembre 2023, la marque de Stuttgart dévoilera sa nouvelle génération tant attendue, intégrant l’avancée technologique Porsche Driver Experience, déjà acclamée à bord de la Taycan. Et nous avons déjà droit à la première photo officielle de sa nouvelle planche de bord !

Une planche de bord high-tech et sportive

Avec son affichage entièrement numérique, ce système offre une multitude d’options de personnalisation et de commandes d’une simplicité déconcertante, mettant toutes les fonctions essentielles à portée de main du conducteur. Porsche a méticuleusement soigné chaque aspect ergonomique de cette voiture. Les commandes les plus vitales sont soigneusement disposées autour du volant, assurant une accessibilité immédiate et intuitive. Toutefois, les innovations ne s’arrêtent pas là. La Panamera 2024 disposera d’un commutateur sur le volant pour faciliter la navigation entre les différentes options du tableau de bord, tandis qu’un autre interrupteur permettra de sélectionner aisément les divers modes de conduite disponibles. La position stratégique du levier de vitesses optimise l’espace et accroît la fonctionnalité de la console centrale.

Avec la nouvelle Porsche Panamera, l’habitacle est doté d’un système de climatisation novateur. Les buses de ventilation, dépourvues d’ailettes et orientables électroniquement, ainsi que la possibilité de sélectionner des modes prédéfinis d’un simple bouton, élèvent le confort à bord à des niveaux inédits. De surcroît, l’espace de rangement dans la console centrale a été agrandi, répondant ainsi aux besoins pratiques de la vie quotidienne.

Le tableau de bord numérique se dote d’un tout nouvel écran autonome de 12,6 pouces, à la conception incurvée, offrant une interface claire et configurable en trois zones distinctes, en fonction de la finition sélectionnée. En option, un affichage tête haute, directement contrôlé depuis le volant sportif, vient améliorer encore davantage le confort et la sécurité.

Les intérieurs de cette nouvelle génération de la Porsche Panamera reflètent parfaitement l’excellence du design Porsche, où le luxe et la sportivité s’harmonisent de manière exceptionnelle. Le tout nouveau concept décoratif crée une transition fluide, s’étirant de la console centrale au tableau de bord, en passant par les portières, mettant ainsi en évidence la largeur de la voiture avec une élégante ligne lumineuse.

Les nouveaux sièges en matériaux expansés garantissent un confort inégalé, tandis que les versions executive introduisent des sièges arrière ergonomiques, offrant une expérience de voyage encore plus relaxante.

La gamme comprendra également des modèles bicolores. La nouvelle Panamera se distingue également par l’utilisation de matériaux haut de gamme et par un large éventail de choix de combinaisons bicolores, d’éléments décoratifs et de détails chromés assortis. Porsche Exclusive Manufaktur apporte une touche d’exclusivité supplémentaire grâce à certaines options, et, pour la première fois, une gamme de finitions sans cuir fait son apparition, privilégiant des matériaux sportifs tels que le Race-Tex et le tissu à motif classique en chevrons.

Rendez-vous le 24 novembre pour découvrir en détail cette nouvelle Porsche Panamera et toutes ses innovations.