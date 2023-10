La Tesla Model Y vendue en Chine bénéficie d’évolutions : bientôt en France ?

La Chine accueille avec enthousiasme une Tesla Model Y revisitée, marquant ainsi une avancée significative dans l’industrie automobile électrique. Cette mise à jour de la Model Y est destinée à offrir une expérience de conduite améliorée aux consommateurs chinois, tout en conservant un prix compétitif sur le marché. Voici les évolutions de ce SUV électrique.

Plusieurs changements pour la Model Y chinoise

La nouvelle Model Y conserve son design distinctif qui a fait le succès de Tesla, avec des lignes élégantes et modernes qui attirent l’œil. Cependant, sous sa carrosserie familière, cette version mise à jour cache plusieurs améliorations qui la rendent encore plus attrayante pour les conducteurs.

L’une des caractéristiques les plus notables est l’éclairage d’ambiance multicolore, offrant pas moins de 256 couleurs différentes. Cette personnalisation de l’éclairage intérieur permet aux conducteurs de créer une atmosphère unique à bord de leur Model Y, améliorant ainsi l’expérience de conduite. Un système qui vient d’arriver sur la Tesla Model 3 restylée.

De plus, l’intérieur de la voiture a été revu avec une nouvelle garniture de tableau de bord fabriquée à partir de matériaux textiles de haute qualité. Cette mise à jour contribue à moderniser l’esthétique de l’habitacle, offrant un look plus sophistiqué et contemporain.

Mais les améliorations ne se limitent pas à l’apparence. La Model Y mise à jour offre également des performances améliorées pour la version standard, notamment une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5,9 secondes, un gain de 1 dixième de seconde sur le modèle propulsion.

Il est important de noter que cette amélioration de la puissance ne s’applique qu’à la version standard de la Model Y, tandis que les versions Long Range et Performance conservent leurs performances antérieures.

Cependant, malgré ces améliorations notables, le prix de départ de la Model Y en Chine reste inchangé, à 263 900 yuans (environ 36 100 dollars américains). Cette politique de prix stable est une décision stratégique de Tesla pour maintenir sa compétitivité sur le marché chinois en constante évolution.

En Chine, Tesla propose actuellement trois versions de la Model Y, avec des prix variant en fonction des spécifications et des performances. Cette gamme diversifiée offre aux clients chinois un choix adapté à leurs besoins et à leurs préférences.

Tesla a connu un succès constant sur le marché chinois, bien que le volume de livraisons ait connu quelques fluctuations au cours du dernier trimestre. Cela peut être attribué en partie à l’attente de la livraison de la nouvelle Model 3, ainsi qu’à la concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques en Chine.

Pour l’heure, ces évolutions n’ont pas été confirmées pour l’Europe, mais il est probable qu’elles soient généralisées à très court terme. Mais le plus gros des nouveautés devrait arriver l’année prochaine, avec la Model Y restylée.