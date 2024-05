La meilleure version de la Tesla Model Y est arrivée au catalogue

Tesla Model Y 2024

Bonne nouvelle pour les acheteurs de Tesla Model Y : une nouvelle version est désormais proposée au catalogue. Le Model Y Grande Autonomie Propulsion reprend le même concept qui avait été proposé l’année dernière sur la Model 3, avant son restyling. Et bonne nouvelle : elle est même éligible au bonus écologique !

La meilleure version de la gamme

Cette nouvelle version combine donc la motorisation simple moteur de la Model Y Propulsion, avec la batterie de la version Grande Autonomie. Par rapport à la version Propulsion, le verdit est sans appel puisque l’autonomie passe de 455 km à 600 km ! Une différence énorme, qui est presque offerte au vu du surcoût limité de 2000 euros.

Pour relancer les ventes de son best-seller, Tesla a placé son prix à 46990 euros, ce qui rend ce SUV électrique éligible au bonus écologique de 4000 euros en France ( ce modèle est produit en Allemagne et non en Chine ). La version Propulsion étant facturée 44990 euros, elle devient clairement moins intéressante au vu de la différence d’autonomie proposée.

Et les performances progressent également : quand le Model Y Propulsion passe de 0 à 100 km/h en 6,9 s, la nouvelle Model Y Grande Autonomie Propulsion se contente de 5,9 s. Dans les deux cas la vitesse de pointe reste fixée à 217 km/h. Mais que reste-t-il à la version Grande Autonomie Transmission intégrale ? Que des performances supérieures, avec 5,0 s pour le 0 à 100 km/h et une transmission intégrale. L’autonomie n’est que de 533 km, alors que le tarif est conséquent : 51990 euros, ce qui ne donne plus droit au bonus écologique.

Sur les trois premières versions du Model Y, le match est donc sans appel : cette nouvelle Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion est la meilleure affaire actuellement. Petit bémol : la version restylée est attendue cette année, sans doute pour la prochaine rentrée. Mais il est fort probable que cette version ne soit pas proposée au lancement. Ce rapport prix-autonomie-performances est donc à saisir maintenant.

