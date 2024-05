Faut-il encore acheter une voiture essence neuve en 2024 ?

La voiture la plus vendue en France est proposée en essence, hybride et électrique.

La question du choix de l’énergie pour l’achat d’une voiture neuve n’est pas une mince affaire. En 2024, vous avez le choix entre des voitures essence, diesel, bi-carburation GPL, compatibles E85, hybrides, hybrides rechargeables et électriques. En 2023, les voitures essence ont dominé le marché français avec 36 % des ventes. Une part qui tend toutefois à baisser d’année en année. Cette année, les hybrides pourraient bien s’emparer de la tête des ventes ! Dans quel cas faut-il acheter une voiture essence ? Vous allez voir que tout dépend en partie du prix d’achat de la voiture sélectionnée.

Les voitures neuves à moins de 20.000 euros

Dans le cas des voitures à moins de 20.000 euros, la grande majorité est proposée avec des 3 ou 4 cylindres essence. A ce tarif, il n’existe même plus d’offre diesel. Vous aurez également du mal à trouver une voiture full hybride, qui sera plus chère.

L’essentiel de l’offre sera donc en essence, sans aucune hybridation. Dommage qu’en 2024 l’électrification légère ne soit pas plus développée. Certaines marches proposent malgré tout des offres MHEV dans ces sphères de prix, comme Suzuki et Fiat. L’offre est très limitée ! ( lire : Les 10 voitures neuves les moins chères en 2024 )

Autre cas : la motorisation ECO-G 100 à bi-carburation GPL disponible sur les Dacia. Une alternative intéressante étant donné le prix du GPL, malheureusement pas disponible dans la majorité des stations service.

Vous l’avez compris, dans cette tranche de prix vous aurez toutes les chances de choisir une voiture essence. Ce qui sera notamment le cas pour les voitures les plus vendues en France, comme les Peugeot 208, Renault Clio et Citroën C3, ou encore Dacia Sandero ( essence ou GPL ).

La Sandero Stepway propose le choix entre essence et bi-carburation GPL

Les voitures entre 20.000 et 30.000 euros

Quand on grimpe en tarif, l’offre se développe. Vous aurez alors accès à des motorisations diesel, en perte de vitesse et encore achetées par les professionnels. La revente risque de devenir compliquée dans quelques années avec l’exclusion des voitures diesel dans les ZFE, comme le Grand Paris.

Les voitures Full Hybrid et donc les plus sobres sont accessibles dans ces budgets, mais pas dans toutes les marques. Ce sera le cas chez Toyota, Honda, Renault, Suzuki…La liste est malheureusement restreinte. Vous aurez ainsi accès dans les meilleures ventes aux Full Hybrid des Renault Clio E-Tech, Renault Captur E-Tech, Toyota Yaris, Honda Jazz, Dacia Jogger Hybrid, Nissan Juke.

L’offre hybride MHEV se développe aussi chez Stellantis, puisqu’on la retrouve désormais sur les Opel Corsa, Peugeot 208, 2008, Jeep Avenger, Fiat 600.

Il devient donc désormais plus simple dans cette tranche de prix d’éviter d’acheter une essence et de privilégier une hybride.

Vous pourrez aussi avoir accès à quelques voitures électriques à moins de 30.000 euros, mais exclusivement des citadines à l’exception de la compacte chinoise MG 4.

L’offre électrique devrait se développer à moins de 30000 euros ( exemple ici avec l’Abarth 500e )

Les voitures neuves entre 30.000 euros et 45.000 euros

A plus de 30.000 euros, vous aurez accès aux SUV compacts généralistes, et aux versions supérieures des compactes. Le choix sera plus vaste pour les motorisations hybrides, et vous donnera aussi accès à davantage de modèles hybrides rechargeables et électriques.

Vous aurez par exemple accès à la gamme complète du Renault Arkana, avec sa motorisation full hybride de 145 ch, ou encore à la Golf 1.4ehybrid rechargeable.

Allez-vous acheter une voiture essence neuve qui va consommer 8 à 9L/100 en ville, quand vous pouvez accéder à une Renault Megane E-TECH pour 30000 euros, bonus déduit ?

Au-delà de 30000 euros, le choix deviendra plus complexe, car vous aurez des possibilités démultipliées. Il vous faudra vous interroger sur votre usage quotidien, pour sélectionner la meilleure énergie possible. A moins de vouloir commander une voiture premium qui n’est pas proposée en full hybride ou en hybride rechargeable pour votre budget, il sera recommandé d’opter pour une motorisation électrifiée. Le but étant de réduire la consommation d’essence, et de favoriser une future revente dans quelques années. Et pourquoi pas d’opter pour une voiture électrique si votre usage le permet.

Jeep Compass 4xe hybride

Les voitures neuves à plus de 45.000 euros

Au-delà de 45.000 euros, l’essence sera encore possible pour les sportives, ou pour des voitures premium. Mais avec à la clé un malus écologique du fait des niveaux de puissance élevés.

L’offre se réduit naturellement : les constructeurs suppriment les versions compliquées à vendre sur le marché français. Exemple avec la BMW 330i : l’actuelle génération était encore proposée l’année dernière, non pas avec un 6 cylindres en ligne mais un 4 cylindres. Ce 2.0 turbocompressé de 258 ch n’aura pas survécu au restyling du modèle : BMW privilégie la 330e hybride rechargeable.

A plus de 45000 euros, vous pouvez vous offrir une voiture hybride rechargeable avec une autonomie en électrique désormais confortable ( de 60 à 100 km selon les modèles ), ou une voiture électrique premium.

Le choix d’une voiture essence se fera donc presque exclusivement sur des sportives ou voitures de prestige.

L’essence s’impose sur l’achat d’une sportive ! – nouvelle Honda Civic Type R 2023

Conclusion

Pour acheter une citadine à moins de 20000 euros, vous n’aurez évidemment pas le choix : ce sera une voiture essence 100 % thermique. Au-delà de ce tarif, l’offre devient plus intéressante avec des motorisations hybrides légères ou full hybrides, qui deviennent enfin plus répandues dans les gammes des constructeurs.

Car il devient nécessaire de privilégier une voiture électrifiée au minimum avec une hybridation qui permette de réduire sa consommation ( et son bilan carbone ). Avec des prix à la pompe qui risquent de dépasser cette année les 2 euros le litre dans la majorité des stations, il sera plus que nécessaire de se poser les bonnes questions.

Ceux qui peuvent se permettre d’acheter une citadine électrique ou une voiture familiale électrique peuvent aussi se lancer cette année avec un choix plus vaste de modèles. De nombreuses nouveautés vont encore arriver dans les années à venir pour ceux qui préfèrent encore reporter.

Vous pouvez donc acheter une voiture essence neuve dans certains cas en 2024, et on vous l’annonce : ce sera peut-être bien la dernière !