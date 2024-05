En France, ces trois couleurs de voitures ont plus de kilomètres au compteur

Une nouvelle étude étonnante signée CarVertical nous révèle qu’en France, trois couleurs de voitures sont associés à des kilométrages plus élevés ! Nous allons aussi en profiter pour vous indiquer les couleurs qui a l’inverse, seraient synonymes de moins de kilomètres au compteur…

Gris, noir et vert en tête des gros kilométrages

La première couleur concernée par ces gros kilométrages est le gris. Sur l’étude, le kilométrage moyen d’une voiture grise est de 102847 km. Il s’agit avec le blanc et le noir de l’une des couleurs actuellement les plus répandues dans l’automobile. Ce kilométrage peut ainsi s’expliquer par le fait que cette couleur soit souvent choisie par des flottes d’entreprise, avec des véhicules à destination professionnelle destinés à abattre des kilomètres.

Deuxième couleur plus étonnante : le vert. Les voitures vertes de l’étude ont passé les 100.000 km, et se classent juste derrière les voitures grises. Selon l’étude, cela s’expliquerait par le fait qu’il s’agisse souvent de voitures haut de gamme ou de luxe qui effectuent des trajets plus longs en dehors des villes. Vous validez ?

Les voitures noires arrivent ensuite en troisième position, avec 99999 km ! Ce trio de tête des trois couleurs les plus à même d’avoir des kilométrages élevés est assez éloigné de couleurs plus propices aux faibles kilométrages.

Les voitures orange auraient moins de kilomètres

La teinte orange, la plus sous-kilométrée

Avec 61660 km, la teinte orange est nettement moins kilométrée. Elle est plus fréquente sur des modèles comme les citadines, appelés à moins rouler que de grandes routières. Cette couleur est d’ailleurs souvent difficile à revendre : il n’est donc pas étonnant qu’après une reprise chez un concessionnaire, elles restent beaucoup plus longtemps sans rouler. Ce qui sera d’ailleurs le cas même sur des modèles de grande diffusion. Attention donc avant de choisir cette teinte à l’achat…

Les voitures rouges sont aussi moins kilométrées, avec 79 673 km tout de même. L’étude précise que cela s’explique par le fait que cette couleur soit souvent de mise sur des voitures de passionnés qui sortent moins du garage : roadsters, coupés, sportives…

Avant de choisir une teinte en neuf, n’oubliez pas la revente future, à moins d’avoir signé pour une location longue durée ! L’originalité peut parfois se révéler compliquée lors de la cession d’une voiture.