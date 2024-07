La Tesla Model Y Propulsion bientôt retirée du catalogue ?

Tesla Model Y 2024

Jusqu’à présent, la version la moins chère de la gamme Tesla Model Y avait cartonné. Cette version Propulsion était en effet la seule éligible au bonus écologique sur le marché français. Mais en avril, Tesla a lancé une nouvelle version qui a tout pour plaire : une Model Y Grande Autonomie Propulsion, éligible au bonus et nettement plus intéressante. De quoi bientôt éclipser la version de base ?

Une version de base aujourd’hui dépassée

Malgré son autonomie de 455 km assez moyenne, la Model Y Propulsion engrangeait énormément de ventes. Ce modèle d’accès bénéficie du bonus du fait de son prix contenu ( actuellement à 44990 euros avant déduction du bonus écologique ), et affiche déjà des performances honnêtes avec 6,9 s pour le 0 à 100 km/h. De plus, son équipement est complet et identique à celui des versions suivantes ( hormis la version Performance qui a droit à quelques éléments spécifiques ).

Le Model Y Grande Autonomie Transmission intégrale ( ou Dual Motor ) est moins accessible, et ne donne pas droit au bonus avec un prix actuellement à 51990 euros.

Mais la concurrence ayant désormais poussé le curseur de l’autonomie à 625 km pour le Renault Scenic E-TECH, et à bientôt 680 km pour le Peugeot e-3008, Tesla devait réagir. Le SUV électrique Renault est affiché à partir de 46990 euros pour ce niveau d’autonomie. La réponse de Tesla a donc été le lancement d’une nouvelle version Grande Autonomie, mais en simple moteur. L’autonomie gagne environ 25 %, puisqu’elle passe de 455 à 600 km. De quoi apporter un peu de marge lors des grands trajets, un vrai plus. Les performances sont également meilleures, avec seulement 5,9 s pour le 0 à 100 km/h, soit une seconde de moins.

Et ces progrès sont vendus à prix cassé, puisque seulement 2000 euros séparent ces deux Model Y ! A ce niveau de prix, il n’y a donc pas à hésiter. Quitte à acheter une Model Y, autant opter pour celle qui offre 600 km d’autonomie. Affichée à 46990 euros, son prix tombe à 42990 euros bonus déduit.

Le résultat logique devrait être la suppression de la version Propulsion, qui a déjà quitté le catalogue aux Etats-Unis.