Volkswagen ID. GTI Concept : elle sera au Mondial de Paris

Volkswagen a annoncé sa présence au Mondial de Paris en octobre prochain, et a confirmé la présence sur son stand de l’ID.GTI Concept. Cette sportive électrique basée sur le concept ID2.all devrait voir le jour, la marque souhaitant que ses prochaines GTI soient électrifiées.

L’électrique en version GTI, ça donne quoi ?

Pour valider l’appellation GTI à l’ère de l’électromobilité, Volkswagen est donc parti de son dernier concept car : l’ID2.all.

Extérieurement, cette citadine de 4,10 m de long est donc mise en scène comme un show-car. Elle dispose de généreuses jantes alliage 20″, chaussées en pneus Performance 245/35. A l’avant, on retrouve le fameux liseré rouge de la calandre…Mais c’est surtout le bouclier avant avec son un splitter avant noir et sa grille d’air en nid d’abeille qui donnent le ton. Sur les flancs du bouclier, les feux de jour à LED verticaux prennent place dans de fines écopes.

A l’arrière, les feux sont plus sombres que sur le concept ID.2 all. Mais le spectacle est en grande partie assuré par l’aileron arrière, et par le diffuseur du bouclier dont le design joue la carte de la sportivité et de l’agressivité. C’est d’ailleurs à cet endroit là que le véhicule est siglé ID. GTI Concept, même si les monogrammes GTI ne manquent pas à l’appel !

On a clairement affaire à la Volkswagen ID la plus excitante jamais présentée.

Une vraie GTI électrique validée pour 2027

Cette petite traction avant promet de renouer avec l’esprit de la Golf GTI d’antant…Elle est d’ailleurs dotée d’un blocage transversal de l’essieu avant, piloté par un gestionnaire de comportement dynamique : comme une Golf GTI Clubsport.

« L’alliance parfaite entre le plaisir de conduite et le confort au quotidien : c’est ce que symbolise l’abréviation GTI depuis des décennies », rappelle Thomas Schäfer. « Plaisir de conduite et durabilité doivent aller de pair. C’est la clé de l’avenir de l’appellation GTI, tant pour notre marque que pour les fans : une sportive Volkswagen parée pour l’ère de l’électromobilité et adaptée à un usage quotidien, 100 % électrique, 100 % riche en émotions. »

En revanche, aucune information n’a encore été confirmée concernant la puissance et les performances visées.

Basé sur la plate-forme électrique MEB, cette future ID.2 GTI devrait être commercialisée dès 2027. On espère donc que son tarif soit abordable : la version de base de l’ID.2 est annoncée à 25000 euros, un tarif encore confirmé par Volkswagen à cette occasion. On espère que le tarif de la version sportive soit proche des 35000 euros, et pas plus.

