Si la Citroën C4 Cactus était sortie en 2024, elle ressemblerait à ça

Citroën C4 Cactus imaginée avec le style actuel – illustration : Kleber Silva

Présentée en 2014, la Citroën C4 Cactus a déjà 10 ans. Disparue de la gamme, cette compacte qui se voulait « essentielle » est arrivée 10 ans trop tôt, mais préfigurait le nouveau positionnement de Citroën en gamme Entry au sein de Stellantis. Voici à quoi elle aurait pu ressembler en 2024…

Un design modernisé

Le designer Silva Kleber a imaginé à quoi pourrait ressembler la Citroën C4 Cactus en 2024. Et avec ce gros restyling, malgré ses 10 ans il faut avouer que la proposition semble plutôt cohérente et même séduisante. La face avant reprend le nouveau design de la marque, inauguré par la nouvelle Citroën C3. Avec le nouveau logo Citroën, les blocs optiques avec leurs trois éléments pour les feux de jour, la C4 Cactus est totalement réhabilitée pour la partie avant. Le profil est lui repris de la dernière version commercialisée de la C4 Cactus, qui avait abandonné les énormes Airbump intégrés au milieu des portières. Et il faut bien avouer que sur la vue trois quarts avant, avec la face avant remaniée, ce design semble encore fonctionner. La compacte profite aussi de nouvelles jantes alliage au goût du jour.

L’arrière a lui aussi reçu un hayon redessiné avec un bandeau noir entre les feux, et le nouveau logo. Les petits feux arrière conservent une forme proche de l’original, et reprennent la nouvelle signature lumineuse présente sur la face avant. Le bouclier est également revu, avec une protection inférieure de couleur grise qui est assez actuelle.

En dehors peut-être de l’antenne arrière, le design imaginé par Silva Kleber fonctionne, et il faut bien avouer que ce modèle semble désormais plus consensuel que l’actuelle C4. Un comble !

C4 Cactus : arrivée trop tôt ?

Sans doute sortie trop tôt, la Citroën C4 Cactus n’avait pas fait l’unanimité avec un design atypique, un positionnement étrange et des lacunes d’équipements évidentes ( pas de vitres arrière qui descendent, une banquette arrière monobloc… ).

Mais avouez que si elle était commercialisée en 2024 avec ce look et un rapport prix-équipements honnête, elle rencontrerait peut-être plus de succès qu’à sa sortie. On attend désormais de voir le sort qui sera réservé à l’actuelle C4. Ses ventes restent décevantes, et ses tarifs ne vont pas jouer en sa faveur face au nouveau Citroën C3 Aircross qui débute à seulement 19400 euros !