Le nouveau Citroën C3 Aircross casse les prix à 19400 euros

nouveau Citroën C3 Aircross

C’est la guerre des prix, et ce n’est pas pour les voitures électriques cette fois-ci, mais du côté des nouveautés thermiques. En attaquant à 19400 euros, le nouveau Citroën C3 Aircross se place en-dessous du nouveau Dacia Duster….

Des prix cassés à partir de 19400 euros en essence

La seconde génération du Citroën C3 Aircross sera plus abordable que le modèle sortant, qui débutait à 24400 euros.

C’est donc à 5000 euros plus bas qu’attaque la nouvelle version, une différence assez énorme. Là où l’ancien était proposé avec le 1.2 Puretech 110 ch, le nouveau reprend le même bloc avec une puissance de 100 ch, couplé à une boite manuelle à 6 rapports. Il aura aussi l’avantage de fonctionner à chaine, et donc de ne plus souffrir des mêmes problèmes de fiabilité…

En entrée de gamme You dès 19400 euros, l’équipement de série comprendra déjà : climatisation manuelle, station smartphone, éclairage automatique, réglage en hauteur du siège conducteur, vitres avant électriques, banquette arrière rabattable 40/60, phares et feux de jour à LED, jantes 16 », suspension Citroën Advanced Comfort, 6 airbags, freinage actif de sécurité, alerte de franchissement de ligne active, alerte d’attention au conducteur, régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, radars de stationnement arrière, l’éclairage automatique. Une grosse partie de ces équipements est désormais obligatoire en Europe, avec les nouvelles normes de sécurité GSR2 !

Moins de 28000 euros en électrique

Le tarif est annoncé en électrique sous les 28000 euros, ce qui est également très compétitif sur le segment. Et à ce niveau-là, ce n’est pas Dacia qui est en frontal mais plutôt des constructeurs chinois, bientôt d’ailleurs impactés par une hausse des droits de douane européens.

Avant l’arrivée des Renault 4 E-TECH et Volkswagen ID.2 X, le Citroën ë-C3 Aircross devrait être assez imbattable. Il reprend la motorisation électrique de 113 ch de la ë-C3, et la batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh. L’autonomie devrait atteindre les 300 km, et Citroën annonce déjà une version mieux pourvue en batterie avec une autonomie portée à 400 km. Tout l’inverse de la ë-C3 plus citadine, qui elle sera déclinée en version 200 km, encore moins chère !

Le Citroën ë-C3 Aircross You sera donc proposé à 27400 euros avant bonus, soit 23400 euros pour ceux qui peuvent revendique le bonus écologique de 4000 euros ( disponible une fois tous les 3 ans ).

Alternative à l’électrique, la version hybride 136 ch, qui sera proposée à 25500 euros en finition You. Ceux qui veulent une version 7 places devront d’ailleurs s’orienter vers cette motorisation.

Une version Max bien équipée

Ceux qui ne voudront pas les premiers prix pourront s’orienter vers la finition Max, encore mieux dotée : navigation 3D, recharge sans fil des smartphones, rétroviseurs extérieurs avec détection d’angle mort, capteurs de stationnement avant, rétroviseur intérieur électrochrome, jantes en alliage 17 » Aragonite Diamond Cut, toit teinté blanc ou noir, et feux arrière 3D LED.

Une nouvelle alternative au Duster et plus encore

Le nouveau Citroën C3 Aircross ne se contente pas d’être moins cher que le Dacia Duster, il va encore plus loin avec la possibilité d’être commandé en 7 places, et sa motorisation 100 % électrique. Ce nouveau venu mise aussi sur un design totalement renouvelé, et un niveau de confort appréciable. Il serait donc logique qu’on le retrouve rapidement dans les 10 meilleures ventes en France, étant donné que les SUV sont toujours de plus en plus plébiscités. Gageons aussi qu’au sein de Citroën, il fera de l’ombre à la C4…

