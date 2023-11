Hyundai Ioniq 7 : le cousin du Kia EV9 se prépare

Hyundai Ioniq 7

Hyundai poursuit le développement rapide de sa gamme de voitures électriques, avec le choix de proposer des modèles exclusivement électriques et non pas adaptés de modèles thermiques. Malgré tout en France ce sont les modèles classiques qui occupent les meilleures places, avec les Tucson et i20. Seul le Kona joue de son côté sur tous les tableaux, avec des offres en hybride et en électrique. A l’autre extrémité de la gamme, le nouveau Hyundai Ioniq 7 viendra de son côté en renfort à son cousin Kia EV9.

Un Hyundai Ioniq 7 inédit

Le plus grand modèle électrique de Hyundai portera bien son nom, puisqu’il pourra embarquer jusqu’à 7 passagers sur 3 rangées de sièges.

Techniquement, le Ioniq 7 reprendra à son compte la même plate-forme E-GMP que le Kia EV9. il devrait donc utiliser le même pack de batterie, de 99,8 kWh. Cette unique taille de batterie sera proposée en deux motorisations, en propulsion ou en quatre roues motrices.

Si les caractéristiques sont identiques à celle de l’EV9, le Ioniq 7 devrait disposer pour la première version d’une puissance de 150 kW pour 350 Nm de couple ( soit 204 ch ). La version avec un moteur supplémentaire voit sa puissance évoluer à 283 kW, soit 385 ch.

Logiquement, ce sera donc la version propulsion qui offrira la meilleure autonomie, de l’ordre de 560 km. Plutôt pas mal pour ce type d’engin, même si Peugeot annonce déjà du 700 km sur son nouveau e-3008, ce qui devrait aussi être le cas pour le futur e-5008 à 7 places…

La recharge rapide en 800V permettra de charger très rapidement, ce qui sera bien utile lors des grands trajets autoroutiers.

Hyundai Ioniq 7

Esthétiquement, ce prototype du Ioniq 7 est lourdement camouflé, mais laisse tout de même entrevoir quelques détails. La face avant présente des blocs optiques en deux parties : une partie verticale pour les feux de jour sur les flancs du bouclier, et une partie horizontale assez fine juste sous le capot. Comme les derniers modèles Ioniq, un design assez futuriste semble avoir été privilégié. A l’arrière, les deux feux sont eux aussi verticaux.

On notera aussi sur la seule partie basse non camouflée, un passage de roue bien marqué avec une protection en plastique assez épaisse.

L’habitacle devrait être accueillant, avec des configurations proposées en 5, 6 ou 7 places. Seule la pente de toit en direction de l’arrière peut poser question sur la garde au toit au troisième rang…

Hyundai devrait dévoiler son nouveau Ioniq 7 courant 2024, un modèle destiné à de nombreux marchés, sur plusieurs continents. Ce nouveau modèle viendra étoffer l’offre en SUV électriques 7 places, qui est encore assez maigre.

Les premiers prix devraient débuter sous les 75000 euros en propulsion.

Hyundai Ioniq 7

Hyundai Ioniq 7