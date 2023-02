Tesla Model 2…ou Model T : la future électrique la plus vendue ?

Tesla Model 2 – Image : Carwow

Du côté de Tesla, tout le monde est en attente d’un modèle plus compact…et plus abordable. La Tesla Model 3 n’est donc pas vouée à demeurer l’entrée de gamme de la marque. Le nom n’a pas été confirmé, mais un modèle plus petit pourrait s’appeler Model 2. Ou bien utiliser une lettre, comme les Model S, Y et X. Maintenant que le « SEXY » d’Elon Musk a été complété ( avec le 3 de la Model 3 à l’envers ), tout est possible ! Et pourquoi pas la Model T ? Pour une Tesla appelée à faire de la très grande diffusion, cela pourrait être un clin d’oeil à la Ford T, la première voiture produite en grande série.

Baisse des coûts importante par rapport à la Model 3

Dans l’industrie, la baisse des coûts demeure une préoccupation majeure. C’est en effet ce qui permet de baisser les prix de vente pour augmenter la diffusion, et aussi d’augmenter les marges.

Tesla vise tout simplement que sa nouvelle plate-forme compacte soit deux fois moins chère que celle de la Model 3 actuelle. L’objectif sera certainement de pouvoir afficher le premier prix à moins de 30.000 euros, sans bonus. Ce qui permettrait à Tesla de faire jeu égal avec les constructeurs chinois tels que MG Motors avec sa MG4.

Pour l’heure rien n’est encore connu sur les caractéristiques de ce futur modèle. Les automobilistes européens seraient certainement preneurs d’une compacte électrique à moins de 30.000 euros, dotée d’une autonomie de 500 km avec en plus l’image Tesla et le réseau de superchargeurs.

Tout laisse penser que nous en saurons rapidement plus, puisqu’Elon Musk a fixé une date qui se rapproche à grands pas.

Des annonces importantes attendues le 1er mars 2023

Elon Musk a acté une date importante pour les investisseurs : le Master Plan 3 sera dévoilé le 1er mars prochain à la Gigafactory du Texas. Le titre Tesla avait chuté particulièrement il y a quelques mois, et le dirigeant américain va tout faire pour qu’il remonte rapidement.

Le début de l’année a commencé avec une baisse du prix des Tesla, destinée à relancer les ventes et à vider les stocks. La marque américaine a ensuite pu remonter la production de son usine de Shangai. C’est d’ailleurs sans doute en Chine que Tesla produira la future compacte Model 2.

Avec son Master Plan 3, Musk devrait présenter la feuille de route pour les années à venir, avec le lancement de nouveaux modèles inédits. Sachant qu’à ce jour, le nouveau roadster ainsi que le pick-up ne sont toujours pas sur les routes…Tesla est une marque coutumière des annonces, mais aussi des retards !

Nous devrions en tout cas en apprendre plus sur la nouvelle plate-forme compacte, et sur la voiture de grande diffusion qui pourrait être présentée sous forme de concept. Son arrivée ne se fera sans doute pas avant 2025 ou 2026. D’ici là, les constructeurs chinois auront continué de se développer à vitesse grand V.