Les 5 dernières petites GTI essence disponibles en neuf !

Attention, les petites sportives sont de plus en plus rares. Si vous avez encore envie d’une petite GTI essence en neuf, il reste encore cinq modèles disponibles. Leurs jours sont comptés : la prochaine génération de Mini JCW sera 100 % électrique, et la Polo sera remplacée par une ID.2 électrique…

Abarth 695

Abarth 695 : 32000 euros

Avant le passage au 100 % électrique avec la nouvelle Abarth 500e, l’Abarth 695 fait de la résistance. Toujours proposée en duo avec la carrosserie cabriolet, la 695 dispose d’un 1.4 T-Jet de 180 ch. Elle réalise le 0 à 100 km/h en 6,7 s, et atteint 225 km/h en vitesse de pointe.

Son tarif de 32000 euros est affiché à seulement 30000 euros sur le Store Abarth. Mais il ne faudra pas oublier le malus écologique…Car avec 166 g, cela fait mal : comptez un supplément de 4543 euros.

C’est la première génération de la i20N

Hyundai i20N : 28800 euros

La Hyundai i20N est une exception, puisqu’elle vient d’arriver sur le marché avec cette génération. Cette petite coréenne est motorisée par un 4 cylindres 1.6 T-GDi de 204 ch, couplé à une boite mécanique.

Elle réalise le 0 à 100 km/h en 6,2 s, plus vite que la Polo GTI ! En revanche elle est légèrement en retrait en vitesse de pointe avec 230 km/h.

De série livrée en noir, l’i20N est appréciée avec la teinte « Performance Blue » qui s’accompagne d’un pavillon de toit noir.

Avec 158 g de rejets de CO2, cette sportive Hyundai est malussée à hauteur de 2726 euros. Elle demeure malgré tout la moins chère de la sélection, même en intégrant ce gros malus.

Mini JCW

Mini JCW : 42900 euros

Chez Mini, la déclinaison John Cooper Works est une institution depuis plusieurs générations. Cette petite anglaise se permet d’être l’une des plus puissantes de la bande : son 2.0 TwinPower Turbo d’origine BMW développe 231 ch. Ce qui lui permet d’être la plus performante, avec 6,1 s au 0 à 100 km/h, et 246 km/h en vitesse de pointe. Pas mal du tout !

Cette motorisation est d’office livrée avec une boite automatique sport avec palettes au volant.

Mini étant porté sur les options, le tarif peut grimper…Le pack Edition Premium Plus ajoute ainsi 6400 euros ! Et comme il est actuellement imposé au configurateur, cette version très bien équipée est chère : 42900 euros.

Il faudra encore ajouter à cela un malus écologique de 2370 euros. Un tarif élevé, mais qui ne dissuade pas les amateurs de Mini. Et les dernières JCW essence devraient être collector !

Toyota GR Yaris

Toyota GR Yaris : 37400 euros

Chez Toyota, la GR Yaris est aussi la première du nom. Le niveau de puissance est étonnant, puisque son 1.6 développe 261 ch ! Autre originalité : elle dispose d’une transmission intégrale G-Four. Ce qui lui permet de réaliser de 0 à 100 km/h en 5,5 s seulement…

Bodybuildée, cette GR Yaris est la version d’homologation pour la Yaris du championnat WRC.

Avec 186 g, le prix sera malheureusement réhaussé d’un malus de 12552 euros ! On arrive alors sur des tarifs de compactes sportives…sans malus.

Là encore, gros collector en vue.

Volkswagen Polo GTI 2022

Volkswagen Polo GTI : 32590 euros

La Polo GTI est toujours au catalogue, et ne fait pas les choses à moitié avec un sympathique 2.0 TSI de 207 ch, couplé à une boite DSG7. Cela permet à cette petite allemande de taquiner le compteur avec un 0 à 100 Km/h effectué en 6,5 s, et d’atteindre 240 km/h en vitesse de pointe.

Esthétiquement la Polo GTI reste assez sobre, avec pour se distinguer sa calandre siglée GTI avec une ligne rouge qui s’étend jusque dans les blocs optiques, des sigles GTI sur les ailes avant, des jantes spécifiques 17″ Milton Keynes et des étriers rouges.

Au prix de 32590 euros, il faudra ajouter en France un malus écologique de 1901 euros du fait des émissions de CO2 homologuées à 153 g. Pour ceux qui aiment les sportives BCBG façon GTI des années 90 !