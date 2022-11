Abarth 500e la nouvelle sportive électrique

La déclinaison électrique de l’Abarth 500 était à la fois annoncée et attendue. La marque italienne retient désormais son souffle : comment vont réagir les clients en découvrant cette transition ?

Une vraie sportive électrique et accessible

Abarth devait parvenir à concilier l’électrification, la sportivité, le tout en conservant des tarifs accessibles. La motorisation électrique reste relativement modeste avec 113,7kW soit 155 ch, une puissance proche par exemple de la nouvelle Peugeot e-208 GT. Le 0 à 100 km/ est annoncé en 7 s, un temps digne d’une petite GTI. Les reprises seront aussi parlantes, avec un gain d’une seconde pour passer de 20 à 40 km/ par rapport à l’équivalent essence. Même écart d’une seconde sur une reprise de 60 à 100 km/h.

Au quotidien, les conducteurs pourront opter pour le mode de conduite Turismo qui bride la puissance à 100 kW. Une sorte de mode éco ! Le mode Scorpion Street permet de profiter des performances et favorise le freinage régénératif. Dans ces deux modes, il est possible de conduire avec la seule pédale d’accélérateur puisque la voiture décélère fortement en récupérant l’énergie cinétique au moindre lever de pied.

Le troisième mode sera le plus sportif et se nomme Scorpion Track.

Abarth n’a pas oublié l’ambiance sonore, avec un système AVAS pour les piétons à basse vitesse, accompagné d’un jingle sous la forme d’un grattement de guitare. Il sera aussi possible d’entendre dans l’habitacle le rugissement Abarth grâce à un générateur de son pour accompagner les accélérations…

Côté batterie, celle-ci bénéficie d’une capacité de 42 kW, et peut se charger rapidement grâce au système de recharge rapide de 85 kW. En revanche l’autonomie n’est pas annoncée !

Abarth 500e Scorpionissima : l’édition de lancement

1949 exemplaires seront disponibles à la vente pour l’édition de lancement. Cette Abarth 500e Scorpionissima sera disponible en Vert Acide ou Bleu Poison, mais aussi en berline ou en cabriolet ! Elle se distingue par ses jantes alliage 18″ Diamond-Cut gris titane, son toit vitré fixe sur la berline, ou encore ses vitres arrière surteintées. A l’intérieur les sièges sport en Alcantara mettent dans l’ambiance avec leurs appui-têtes intégrés. La dotation de série est complète : système audio JBL, caméra de recul, radar de stationnement 360°, écran tactile 10,25″, système de navigation, combiné numérique 7″, chargeur à induction…

Cette édition de lancement n’oublie pas la sécurité avec en plus des 6 airbags, le Freinage autonome d’urgence avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au maintien dans la voie, le détecteur d’angle mort, l’assistant E-call, l’alerte d’attention du conducteur et le régulateur de vitesse.

Cette nouvelle Abarth 500e sera commercialisée en 2023 en Europe, puis sur d’autres marchés comme le Japon.

