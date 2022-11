Tout l’intérêt de la reprise de véhicule

En France, les automobilistes changent leur voiture en moyenne tous les cinq ans. Pour y arriver, de nombreuses options s’offrent à eux. Parmi les plus intéressantes figure la reprise automobile. Cette démarche séduit un grand nombre de personnes qui souhaitent remplacer leur ancienne auto en toute sérénité. Découvrez tous les avantages de la reprise de voiture.

Comment fonctionne le principe de reprise de voiture ?

La reprise automobile est une procédure qui permet au concessionnaire, au mandataire ou au garagiste de racheter votre vieille voiture. Le fonctionnement de la reprise d’une voiture dans le cadre d’un remplacement de son véhicule est assez simple. Avant tout, il est important de savoir que le prix de votre voiture est déterminé en deux temps. Premièrement, l’organisme de reprise vous fait une estimation qui est basée sur les informations que vous lui avez fournies. Lorsque l’offre vous paraît correcte, vous devez organiser un rendez-vous afin que le véhicule soit inspecté par un expert.

Celui-ci prend le soin de vérifier l’état de l’automobile avant de vous faire une nouvelle offre. Il se peut que cette offre soit inférieure à la première, car elle est basée sur l’état réel du véhicule. Si vous souhaitez vendre votre ancienne voiture afin d’en tirer un bon prix, la reprise n’est peut-être pas la meilleure solution. Si vous êtes en revanche à la recherche d’un moyen pour vendre rapidement votre auto, la reprise de véhicule est alors faite pour vous. Lorsque vous faites reprendre votre véhicule, vous avez la possibilité de recevoir du cash ou de bénéficier d’une prime pour l’achat de votre nouvelle voiture.

Quels sont les avantages de la reprise de votre véhicule ?

La reprise automobile est une solution qui est particulièrement intéressante, car vendre sa vieille voiture à un professionnel est plus simple que la vente à un particulier. De plus, lorsque vous optez pour la reprise, cela vous épargne les démarches administratives visant à obtenir des documents comme le certificat de vente. Les exigences sont par ailleurs moins nombreuses lors de la reprise de véhicule par un professionnel.

Parmi les facilités dont vous bénéficiez figure le fait de ne pas avoir à réaliser un contrôle technique, c’est ce que l’on appelle la « reprise en l’état ». Ce ne sont pas là les seuls avantages de cette procédure. Opter pour la reprise vous aide aussi à acquérir une voiture plus récente à un prix moins élevé. Faire reprendre votre voiture vous donne la possibilité de réduire le prix d’achat de votre nouveau véhicule, car le prix de cession de votre ancienne automobile est déduit du prix de la nouvelle. Si vous y ajoutez les primes que vous pouvez percevoir en optant pour une reprise de votre ancienne voiture, vous ne dépenserez pas beaucoup d’argent pour acquérir la nouvelle.

La reprise est également très intéressante, parce qu’elle vous épargne les contraintes liées aux transactions entre particuliers. Vous n’aurez donc pas besoin de publier une annonce, de répondre aux appels et aux emails des potentiels acheteurs ou encore de les recevoir chez vous. Un autre avantage est que vous n’aurez pas à attendre des semaines avant qu’un acquéreur sérieux se manifeste. En choisissant la reprise automobile, le risque d’arnaque est très faible, car le paiement est immédiat.

De plus, contrairement à une vente entre particuliers, votre responsabilité ne peut pas être engagée si des vices cachés sont détectés après la vente. La transaction ne peut pas être annulée et aucune indemnisation ne peut vous être demandée. Au moment de reprendre votre voiture, le professionnel l’inspecte en effet minutieusement. Ce n’est qu’après l’inspection que l’expert vous propose un prix qui est en adéquation avec le montant des réparations. Si votre véhicule est trop abîmé, il peut cependant refuser de le reprendre.

Qui peut reprendre votre voiture d’occasion ?

La reprise automobile est une opération qui ne peut être réalisée que par des professionnels du domaine. Par conséquent, l’offre n’est envisageable que si vous vous adressez à un courtier, un négociant, un concessionnaire, un mandataire ou un garagiste. Lorsque vous avez affaire à l’un de ces professionnels, le risque que la vente prenne du temps ou qu’elle soit annulée est généralement faible. Notez de plus que le courtier, le concessionnaire, le mandataire automobile ou le garagiste est disposé à effectuer l’ensemble des démarches administratives à votre place. Vous devrez néanmoins lui fournir différentes pièces justificatives lors de la transaction.

Parmi ces dernières, on peut citer la carte grise du véhicule qui doit être non barrée, le certificat de non-gage, votre carte d’identité et votre permis de conduire. Lorsque vous souhaitez effectuer une reprise de voiture, vous devez en informer votre assureur. Peu importe l’âge de votre véhicule, la reprise est possible. D’ailleurs, si vous effectuez une reprise, vous pouvez profiter de primes comme le bonus écologique, la mini-prime à la casse ou la prime à la casse. La reprise vous permet aussi de bénéficier d’une aide à la reprise dont le montant varie entre 1000 et 5000 euros. En dehors de ces primes, la reprise automobile vous donne également la possibilité de profiter d’un bonus temporaire sur des véhicules en fin de carrière ou sur des modèles invendus.

Êtes-vous obligé de racheter une voiture après la reprise de l’ancienne ?

En matière de reprise, vous avez le choix entre deux options. La première est la reprise sous condition d’achat. En choisissant cette solution, l’organisme auquel vous vous adressez accepte de reprendre votre véhicule si vous achetez votre nouvelle voiture chez lui. Il peut s’agir d’une voiture neuve ou d’un modèle d’occasion. La seconde option est la reprise sèche. Lorsque vous optez pour cette solution de reprise, vous n’avez aucune obligation d’achat. La reprise sèche vous permet donc de vendre votre voiture à un professionnel contre une somme d’argent. En général, le paiement est effectué très rapidement sous forme de virement bancaire ou de chèque. Il peut également être fait en liquide.

Faites une simulation avant la reprise de votre voiture

Il est préférable de faire une simulation avant la reprise, car cela vous aidera à avoir une idée du prix auquel vous pourrez céder votre ancienne automobile. Pour cela, rendez-vous sur l’un des nombreux sites web qui mettent des outils gratuits à votre disposition. Afin de réaliser une bonne estimation de votre véhicule, vous devez connaître des informations telles que la marque et le nom du modèle. Vous devez aussi connaître la date de mise en circulation. Elle est en général inscrite sur la carte grise. En dehors de ces éléments, vous devez connaître le type de motorisation ainsi que la puissance du moteur.

À cela s’ajoute le type de carrosserie, le kilométrage, le nombre de portes, le type de boîte de vitesse et la date de la reprise. Pour tirer le meilleur prix de votre automobile, il est possible de négocier le montant de la reprise. Prenez alors le temps de vous renseigner sur la cote de l’Argus. La valeur de la reprise de votre voiture ne doit pas être en dessous de 30 %. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un mécanicien pour réaliser un état des lieux de votre voiture. Après avoir inspecté le véhicule de fond en comble, il vous dira combien vous pouvez espérer en tirer. Ce n’est qu’après cela que vous pourrez vous rendre dans l’organisme de reprise de votre choix.

Une fois sur les lieux, commencez par parler de la voiture que vous souhaitez acquérir et prenez le temps de négocier son prix. Lorsque le prix de votre nouveau véhicule est connu, vous pouvez parler de votre souhait de faire reprendre votre ancienne automobile. Durant les négociations, vous devez montrer à votre interlocuteur que vous connaissez la valeur de votre voiture sur le marché de l’occasion. L’aspect visuel de votre vieille voiture peut influencer son prix d’achat. Pensez donc à la faire laver avant de vous rendre chez le professionnel de votre choix. Il est également judicieux de vous munir des factures et des autres documents permettant de prouver que vous l’avez bien entretenue.