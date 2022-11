Quelle taille de batterie devrait vraiment avoir une voiture électrique ?

Le nouveau Ford F150 Lightning est doté d’une énorme batterie et pèse 3 tonnes

On ne pouvait que se douter depuis des années qu’il semble aberrant de voir se développer des modèles électriques tels que les gros SUV, alors que l’objectif est de réduire la pollution et l’empreinte carbone des voitures mises en circulation.

Mais l’union européenne a beau avoir voté pour la sortie du thermique en 2035, elle ne fixe aucune limite aux voitures électriques. Celles-ci peuvent être toujours plus puissantes, plus lourdes, et dotées de batteries à la capacité exubérante.

Les batteries de voitures électriques qui sont dites raisonnables

L’ADEME a publié son avis sur la question, ainsi qu’un chiffre. Au-delà de 60 kWh, une batterie de voiture électrique n’est pas raisonnable. Jusqu’à ce chiffre, une voiture électrique peut en effet mettre en avant un bilan carbone deux à trois fois meilleur à celui d’une voiture thermique similaire.

Une taille de 60 kWh, ce n’est évidemment pas beaucoup. Seules les citadines et les compactes peuvent actuellement correspondre à cette valeur. Pas de souci donc pour les Peugeot e-208 ( 50 kWh ), e-308 ( 52 kWh ), Citroën ë-C4 ( 50 kWh ), DS 3 Crossback ( 50 kWh ), Dacia Spring ( 27,4 kWh ), Renault ZOE ( 52 kWh ), Renault Megane E-TECH ( 40 ou 60 kWh ), Fiat 500 ( 23,8 ou 42 kWh ), Tesla Model 3 Propulsion ( 60 KWh ), ou encore Hyundai Kona Electric ( 39 kWh ).

Une petite citadine électrique va « rembourser » sa dette carbone en seulement 15000 km par rapport à une compacte diesel, selon l’Ademe. Qui indique aussi que la taille de la batterie est le critère numéro 1 pour une mobilité bénéfique pour l’environnement.

Car dans le cas d’un gros SUV haut de gamme, la dette carbone ne sera remboursée qu’après 100.000 km ! De quoi se poser la question sur de nombreuses nouveautés…

Une Peugeot e-208 électrique est une proposition logique et raisonnable pour les centre-villes

Ces voitures électriques qui vont trop loin

Les grosses batteries sont donc déconseillées par l’Ademe pour limiter la dette carbone. Et pourtant, de nombreuses nouveautés mettent le paquet sans se poser de question…

Exemple récent : le nouveau pick-up Ford F150 Lightning, avec sa batterie de 131 kWh et qui dépasse les 3 tonnes sur la balance. Le Mercedes EQS SUV est doté d’une batterie de 120 kWh, l’Audi Q8 e-tron d’une batterie de 89 kWh, le BMW IX M60 d’une batterie de 111,5 kWh, la Tesla Model S Plaid d’une batterie de 100 kWh…

Cette course à l’autonomie et aussi aux performances va donc à l’encontre du but visé initialement. On imagine qu’un jour, la Commission Européenne commencera à se préoccuper de cette question. Sans doute quand nous roulerons tous en électrique, et qu’il sera temps de fixer de nouveaux malus écologiques et autres taxes sur des véhicules dits propres.