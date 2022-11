Les citadines bientôt tuées par les normes Euro 7 ?

La Renault Twingo devrait prochainement disparaitre du catalogue

La future norme anti-pollution Euro 7 a été dévoilée début novembre, en confirmant certaines craintes des constructeurs européens.

Son application est prévue pour 2025, et va donc entrainer de nouvelles contraintes afin de limiter les Nox, les émissions d’oxyde d’azote. D’autres nouveautés seront mises en oeuvre, comme des limites d’émissions pour les systèmes de freinage, des règles sur les particules générées par l’usure des pneumatiques, mais aussi la nécessité que la voiture respecte les normes fixées dans le temps, et que les mesures d’homologation soient plus proches de la réalité.

Beaucoup de changements au programme, mais un peu moins sévères que prévu initialement. Quoiqu’il en soit ces nouveautés ne vont pas aider le porte-feuille des automobilistes : les voitures neuves vont coûter plus cher. Et les modèles plus abordables sont sur la sellette !

Un segment A des petites citadines bientôt désert, le futur promis au segment B des petites polyvalentes ?

L’évolution des normes anti-pollution et aussi des normes de sécurité a fini par avoir la peau de nombreuses petites citadines. Désormais le segment A ne compte plus beaucoup de modèles, et va encore en perdre prochainement, avec la disparition de la Renault Twingo. Malgré ses 30 ans de carrière, la petite Renault n’a pas de remplaçante en vue et terminera sa carrière d’ici trois ans. Et cela malgré sa variante 100 % électrique…

Les citadines polyvalentes du segment B vont aussi souffrir de l’arrivée des normes Euro 7. Certaines disparitions sont déjà actées, comme par exemple chez Audi qui va arrêter la petite A1 Sportback. De son côté Volkswagen n’est pas sûr de proposer une nouvelle génération de Polo, qui serait alors remplacée par la future ID.2 électrique. Dans cette logique du groupe Volkswagen, autant dire que la Seat Ibiza est en fâcheuse posture, tout comme la Skoda Fabia.

Chez Volkswagen la Polo est affichée à plus de 22000 euros actuellement ( lire notre article : le prix de la Volkswagen Polo devient exorbitant ). Pour le passage aux normes Euro 7, le surcoût pourrait atteindre 5000 euros sur une voiture particulière. De quoi rendre une Polo peu attractive…

A très court terme, une voiture essence pourrait ainsi devenir plus chère qu’une électrique ! De quoi favoriser cette transition accélérée, qui sera surtout subie par de nombreux ménages.