Black Friday : la Peugeot 408 en promo à 35430 € !

Le Black Friday intéresse les constructeurs automobiles, d’autant plus quand ils veulent accélérer les ventes en ligne. Peugeot propose donc des remises supplémentaires pendant cette période, y compris sur la toute nouvelle Peugeot 408. La remise Black Friday permet ainsi de bénéficier d’un tarif réduit de 800 euros supplémentaires, ce qui fait baisser le ticket d’entrée à 35430 euros.

Quelle version de Peugeot 408 pour 35430 € ?

Alors que la première version commandable était très chère, car dotée de la motorisation hybride rechargeable de 225 ch et de la série de lancement First Edition suréquipée, l’entrée de gamme proposée sur Peugeot Store est une Peugeot 408 Allure Puretech 130 boite automatique. Dans la gamme normale, la finition Allure est située en dessous des 408 Allure Pack et 408 GT.

Pas de miracle sous le capot à ce niveau de prix : il faudra se contenter du 3 cylindres 1.2 Puretech dans sa déclinaison de 130 ch déjà connue depuis de nombreuses années, et sans aucune hybridation. Seule consolation : la boite automatique est de série.

Les acheteurs peuvent aussi choisir la motorisation Hybrid 180 à 43520 euros.

La dotation de série comprend des jantes alliage 17″ Silex, l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul, le Pack Safety Plus avec régulateur de vitesse adaptatif et fonction Stop & Go, ainsi que le i-cockpit avec le combiné numérique 10″. Autre point sympathique : la peinture métallisée Bleu Obsession est gratuite.

Pour seulement 1310 euros de plus, la finition Allure Pack ajoute ce i-cockpit en version 3D, les radars de stationnement avant, la surveillance d’angles morts et l’alerte de trafic arrière transversal, l’accès et démarrage mains libres et la navigation connectée. Cette version est facturée 36740 euros, un tarif assez proche pour un équipement bien plus complet. L’extérieur gagne également en prestance avec des jantes alliage 18″ noires et diamantées.

Pour la même motorisation 130 ch EAT8, la 408 GT nécessite un plus gros effort puisqu’elle est affichée à 39750 euros.

Une remise intéressante ou non ?

Parlons un peu de la remise : le prix catalogue de départ étant de 37350 euros, cela représente une remise de 5 % avec le Black Friday. Une remise qui peut sembler basse, mais elle est accessible aux particuliers et pour un modèle dont personne n’a encore été livré.

Nous vous conseillons en revanche d’opter pour la 408 Allure Pack mieux dotée que cette entrée de gamme, pour un prix très proche.

La 408 Allure est chaussée en 17″