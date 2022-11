BMW 3.0 CSL : 50 exemplaires pour les 50 ans

BMW 3.0 CSL 2023

C’est le retour de la BMW 3.0 CSL ! Pour fêter le cinquantième anniversaire de BMW M, la marque lance une édition très spéciale assez proche de l’édition limitée M4 CSL dévoilée en mai dernier.

Il s’agit là encore de l’esprit d’une voiture de course, adaptée à un usage routier. Même si ce n’est pas l’utilisation la plus adaptée d’un tel engin, jugez plutôt….

Une BMW 3.0 CSL très affûtée avec 560 ch

Plus exclusive encore, la nouvelle venue bénéficie du six cylindres en ligne de 3,0 litres doté de la technologie M TwinPower Turbo, avec une puissance de 560 ch. Un haut niveau, mais seulement 10 de plus que la M4 CSL, et 50 de plus qu’une M4 Competition. C’est aussi le moteur le plus puissant du 6 cylindres signé BMW Motorsport.

Avec cette voiture, on pénètre dans un autre univers : celui de la petite série et de l’artisanat. Car les 50 exemplaires de cette BMW très sélect seront produits en l’espace de trois mois sur un site externe de l’usine BMW Group Dingolfing à Moosthenning, en Basse-Bavière. Il s’agit de l’usine qui assemble les Série 7, mais aussi composants de carrosserie pour Rolls-Royce.

La complexité de la production d’une telle voiture impliquera 10 jours d’assemblage par voiture, notamment en raison de 8 cycles de montage.

CSL signifie « Coupé, Sport, Leichtbau » soit Coupé, Sport, Léger. Cette voiture est ainsi dotée de nombreuses pièces en CFRP, du plastique renforcé par du carbone, assemblées à la main.

Le résultat est là : l’engin avance un rapport poids / puissance de seulement 2,9 kg / ch.

BMW 3.0 CSL 2023

Un kit carrosserie unique pour le modèle

Unique, cette BMW 3.0 CSL a nécessité pas moins de 200 heures de travail pour l’optimisation du flux d’air et de l’équilibre aérodynamique du véhicule, dont 50 heures passées en soufflerie.

Les designers se sont clairement inspirés sur coupé 3.0 CSL des années 70 pour réinventer la carrosserie de cette sportive, que ce soit pour les appendices aérodynamiques, les ailes ou l’aileron arrière.

BMW est allé loin, puisque même la grille de calandre est inédite et redessinée ! Le tout avec un cadre en aluminium satiné, et une grille en losange. Pour faire le lien avec la compétition, les phares BMW Laser Light sont illuminés en jaune, comme sur la BMW M4 GT3.

De profil, impossible de passer à côté des jantes forgées en alliage léger peintes dans une teinte dorée qui fait référence aux années 70. Les pneumatiques en 20″ devant et 21″ sur le train arrière signés Michelin mettent en avant un « 50 » sur les flancs, pour marquer l’anniversaire BMW.

De derrière, cette BMW 3.0 CSL se distingue par son aileron spécifique, ses sorties d’échappement mais aussi ses feux arrière avec des fils lumineux laser en filigrane, pour une signature lumineuse inédite.

BMW n’a pas communiqué sur le prix de cette 3.0 CSL, dont les 50 exemplaires vont s’arracher rapidement auprès des collectionneurs et heureux millionnaires. Au vu de la quantité, disposer d’une somme peut-être proche de 300.00 pour l’acquérir pourrait ne pas suffire…

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023

BMW 3.0 CSL 2023