Voitures d’occasion : un choix écologique ?

Outre le fait de procurer un sentiment de fierté, l’achat d’une voiture neuve offre la garantie de pouvoir utiliser votre voiture sur une longue durée, puisqu’elle vient directement de sortir d’usine. L’achat d’un tel véhicule n’est toutefois pas sans conséquence sur l’environnement, car sa fabrication entraîne l’émission d’une grande quantité de gaz à effet de serre. Cela constitue une véritable menace pour la nature. Le commerce des véhicules d’occasion, quant à lui, semble être une solution moins polluante et par conséquent envisageable pour mieux protéger l’environnement. Vous devez néanmoins savoir comment choisir les bons modèles de voitures d’occasion pour participer à la préservation de la planète.

Impact de la conception des voitures neuves sur l’environnement

La principale raison expliquant le succès des voitures d’occasion réside dans le fait que leur achat requiert un budget moins élevé que celui nécessaire pour acquérir une voiture neuve. Les avantages de cette catégorie de véhicules ne se limitent toutefois pas qu’à ceci. Outre le fait d’être abordables en matière de prix, les voitures d’occasion sont également durables et moins polluantes par rapport aux automobiles neuves.

Chaque véhicule (quel que soit le type ou le modèle) créé par un fabricant a un bilan ou une empreinte carbone plus ou moins importante. Le bilan carbone représente les émissions de polluants qui sont générés durant la phase de production, ainsi que lors de l’utilisation d’un produit. Dans le cas des automobiles, les émissions regroupent entre autres le méthane, les vapeurs d’eau, l’oxyde nitreux et le dioxyde de carbone.

Pour certaines voitures, notamment les petits modèles de voitures thermiques, l’impact environnemental est modéré. En revanche, la fabrication des véhicules électriques libère énormément de polluants dans la nature. De plus, la conception des véhicules nécessite l’utilisation d’une importante quantité de matières premières. C’est le cas des alliages, de l’aluminium ou encore de l’acier. Il en est de même pour les combustibles fossiles et les minerais non métalliques qui sont largement exploités lors de la fabrication des voitures. Tout ceci à un impact important sur la nature.

L’acquisition d’une voiture d’occasion, la solution idéale pour limiter votre empreinte carbone

La production d’une voiture neuve est très polluante. Selon le type de voiture, l’empreinte carbone peut être extrêmement élevée. L’achat des véhicules d’occasion se révèle un moyen de limiter la production automobile, ce qui revient à réduire l’impact environnemental. La production d’une citadine thermique entraîne par exemple l’émission de plusieurs tonnes de dioxyde de carbone. Pour une citadine électrique, le niveau d’émission de polluants est beaucoup plus élevé que celui d’un véhicule thermique.

La réduction de la production des voitures neuves grâce à l’utilisation massive des automobiles d’occasion représente donc une solution écologique qui va contribuer à la préservation de la planète. De plus, la fabrication des véhicules neufs nécessitant l’utilisation d’une grande quantité de matières premières, la promotion des voitures d’occasion va permettre de ralentir l’utilisation de ces nombreuses ressources qui se font de plus en plus rares.

Le choix d’un véhicule d’occasion écologique

Si l’utilisation des véhicules d’occasion aide à éviter la surproduction et contribue à la préservation de la couche d’ozone, il est crucial de choisir un modèle relativement écologique. Certaines voitures présentent en effet un bilan carbone particulièrement élevé lors de l’utilisation. Il convient alors de choisir votre véhicule d’occasion en prenant en compte certains critères.

La marque de voiture d’occasion

Lors du choix de votre voiture d’occasion, vous devez tout d’abord déterminer le type de véhicule dont vous avez besoin. Il peut s’agir d’une berline, d’une citadine, d’un break ou d’un 4×4. Selon vos préférences, vous pouvez également vous tourner vers les crossovers, les SUV, les monospaces, les pickups ou encore les coupés. Le choix du type de voiture dépend notamment de l’utilisation et des besoins. Une fois le modèle sélectionné, c’est le moment de choisir une marque de voiture.

Pour trouver une voiture d’occasion écologique, la marque est très importante, car bien que l’industrie de l’automobile soit polluante, certains fabricants font l’effort de limiter leur empreinte carbone. Ces marques se sont pour la plupart lancées dans la fabrication des voitures électriques et font en sorte d’optimiser les modèles thermiques afin de réduire leur bilan carbone. Prenez par ailleurs le temps de vous intéresser aux différents processus de fabrication mis en place par les marques. Cela vous permettra de connaître celles ayant adopté une politique visant à limiter les émissions de CO2 au cours de la production et de l’utilisation.

Le modèle du véhicule

Certains modèles de véhicule peuvent être de véritables sources de pollution contrairement à d’autres qui émettent moins de CO2. Pour réduire au maximum l’impact environnemental, privilégiez les voitures électriques. Si ce type de véhicule présente un bilan carbone élevé au cours de la phase de fabrication, ce n’est pas le cas lors de l’utilisation. Contrairement à un véhicule thermique qui produit plus de 26 tonnes de CO2 au cours de l’utilisation, les voitures électriques émettent seulement 2 tonnes de dioxyde de carbone.

Les automobiles électriques sont toutefois pour la plupart chères. Si votre budget ne vous permet pas de vous en procurer, n’hésitez pas à vous tourner vers un modèle hybride dont l’empreinte carbone est également modérée. Pour ceux qui souhaitent tout de même acheter une voiture thermique, il est préférable d’opter pour les modèles récemment conçus. Enfin, quel que soit le modèle de voiture d’occasion que vous désirez acheter, il est important de vous renseigner au maximum sur celui-ci avant de passer à l’achat.

Le kilométrage de la voiture d’occasion

Le kilométrage indique généralement l’état du véhicule, notamment sa durée d’utilisation. Un kilométrage trop élevé indique que la voiture a déjà été beaucoup utilisée. Si vous recherchez une automobile ayant un faible impact sur l’environnement, nous vous conseillons de privilégier les véhicules affichant un faible kilométrage. Certains vendeurs trafiquent cependant le kilométrage des véhicules d’occasion avant de les proposer à la vente. Pour éviter d’être victime d’une arnaque, faites-vous accompagner par un professionnel ou tournez-vous simplement vers un concessionnaire réputé qui propose une garantie.

Voiture d’occasion : une solution écologique, mais pas seulement

L’achat d’une voiture d’occasion représente une solution écologique, mais également économique. Pour acheter un véhicule neuf, il faut prévoir un budget conséquent. Pour un modèle haut de gamme récemment proposé sur le marché, vous risquez de dépenser une fortune. Avec une voiture d’occasion, en revanche, les coûts sont nettement plus réduits. Cela s’explique par le fait que les voitures neuves, dès leur sortie d’usine et leur mise en circulation, perdent progressivement de la valeur.

Cela se constate notamment lors des 3 premières années au cours desquelles un véhicule neuf peut perdre jusqu’à 50 % de sa valeur, et ce, même s’il est toujours en bon état. Vous tourner vers le marché des véhicules d’occasion permet d’avoir une voiture performante, avec de très bonnes caractéristiques, et ce, à un prix abordable. De plus, les modèles de voitures proposés en occasion sont très variés. Vous pouvez facilement trouver la voiture de vos rêves en occasion et faire une bonne affaire.

C’est par ailleurs la solution idéale pour profiter de finitions et d’options qui vous coûteront peu d’argent. Pour des raisons de sécurité, orientez-vous vers un concessionnaire réputé. Ce type de professionnel de l’automobile propose un service de qualité et offre une garantie. L’achat d’un véhicule d’occasion constitue donc le meilleur moyen de ralentir la production des automobiles neuves, ce qui revient à diminuer significativement la pollution environnementale.