Zenvo TSR-GT : une hypercar qui roule au E85 !

Zenvo TSR-GT : une hypercar de 1360 ch !

Depuis 2004, le petit constructeur Zenvo assemble au Danemark des hypercars aux performances époustouflantes. Et la dernière née établit de nouveaux records : la Zenvo TSR-GT développe pas moins de 1360 ch !

Le constructeur danois cherche toujours à élever la vitesse de pointe de ses créations, ce qui nécessite de mettre au point une stabilité aérodynamique adéquate…

Plus rapide que la plus rapide des Bugatti Chiron

Adaptée pour la route, cette Zenvo TSR-GT est annoncée avec une vitesse de pointe de 424 km/h. Si on compare avec une Bugatti Chiron SuperSport 300+, cette dernière se « contente » de 1160 ch et d’une vitesse de pointe de 402 km/h.

C’est également mieux que les 1160 ch de l’Aston Martin Valkyrie !

Il y a toutefois plus puissant : la Koenigsegg Jesko Absolut forte de 1600 ch, dont la vitesse annoncée de 531 km/h n’a jamais pu être atteinte ! Faute de terrain adéquat…

Sous le capot de ce missile sol-sol, on trouve un surpuissant moteur V8 d’origine de 5,8 litres à double suralimentation et à plat. Celui-ci comprend un nouveau TS Power Pack, avec notamment un capteur flex-fuel qui lui permet de rouler au E85 ! Comme une vulgaire Ford Focus.

La plateforme TS Zenvo est peut-être ici utilisée pour la toute dernière fois, après le développement de plusieurs voitures de course et de plusieurs hypercars.

Dans l’habitacle, l’aménagement du cockpit comprend un plancher en fibre de carbone, une structure en acier inoxydable, et du cuir qui remplace l’alcantara sur cette version, accompagné de tapis de sol en velours bordés de cuir et conçus pour réduire le bruit ! Un point certainement crucial quand on taquine de telles vitesses de pointe.

Des Zenvo plébiscitées par les collectionneurs et les stars

Zenvo assemblera seulement 3 exemplaires de sa nouvelle TSR-GT, déjà tous réservés avant le lancement ! Parmi les collectionneurs clients de la marque, on citera le cinéaste Tim Burton, qui s’est offert une Zenvo TSR-S en août dernier.

Toutes ces voitures sont assemblées à la main, dans l’usine danoise qui continuera de produire quelques TSR-S.

Zenvo devrait présenter un tout nouveau modèle au troisième trimestre 2023, qui pourrait inaugurer le lancement d’une toute nouvelle série de voitures époustouflantes.

