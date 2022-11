Praga Bohema : l’hypercar inspirée par Romain Grosjean

Si vous ne connaissez pas le constructeur automobile Praga, rien d’étonnant. Spécialisé dans la voitures de courses, ce petit fabricant tchèque est passé inaperçu du grand public malgré sa création il y a 115 ans !

Mais une voiture pourra changer les choses et sortir la marque tchèque de l’anonymat : la nouvelle hypercar Praga Bohema. Un modèle inspiré et testé par le pilote Romain Grosjean, star de la F1 et de l’IndyCar.

Une hypercar proche d’un proto de compétition

Une voiture ultra-légère de moins d’une tonne, plus proche d’un prototype de course que d’une GT classique. Son châssis et sa carrosserie monocoque sont entièrement fabriqués en carbone. Son design a été en partie dicté par le passage en soufflerie d’une équipe de F1 ! Voilà qui explique pourquoi on l’imagine surtout sur un circuit, même si elle sera homologuée pour la route.

Pas de motorisation exubérante en soi, la Bohemia se contente d’un 6 cylindres biturbo…mais ce moteur hautes performances et fiable développe 700 ch, une puissance plus que convaincante au vu du poids remarquablement faible. A titre de comparaison, le poids à vide d’une Bugatti Chiron Supersport approche des deux tonnes !

Ce petit constructeur ne développe pas son propre moteur, qui est dérivé de celui de la Nissan GT-R. Un gage de fiabilité, pour un bloc qui existe depuis de nombreuses années.

A bord, deux places sont disponibles, pour un partage de sensations uniques. Les suspensions sont entièrement réglables, comme sur une voiture de course.

Chaussée en Pirellis Trofeo R semi-slick, cette hypercar est capable de signer des chronos dignes des GT3. Il faudra sans doute s’appeler Romain Grosjean pour réellement tirer parti des performances sans risquer une sortie de piste…

« J’ai été étonné par les performances étonnantes de la Bohema sur piste, son accessibilité sur route, et la facilité de transition entre les deux », a déclaré Romain Grosjean. Celui qui avait lancé ce défi à la marque est aussi ambassadeur Praga depuis plusieurs années.

Il faut bien un pilote d’essai de ce niveau pour la mise au point d’une hypercar de cet acabit !

Une hypercar pour les gentlemen driver millionnaires

Le tarif est logiquement hors de portée de nombreux collectionneurs et passionnés : il faudra faire un virement de 1,28 million d’euros pour s’offrir cette hypercar Praga.

Un total de 89 exemplaires sera produit, chiffre qui fait référence au 89 ème anniversaire de Praga sur route en 1933.

