Les avantages d’opter pour une voiture électrique

Les particuliers et les professionnels souhaitant changer de véhicule ont le choix entre plusieurs propositions sur le marché. Si les voitures à essence ou à diesel sont reconnues pour leurs performances, elles polluent l’environnement, en plus d’être plus coûteuses en carburant. L’achat d’une voiture 100 % électrique représente ainsi une solution envisageable pour réduire les dépenses de carburant, tout en faisant un geste pour la planète.

Rechargez votre voiture électrique en toute simplicité

Les voitures électriques sont généralement alimentées par une batterie dont l’autonomie varie entre 100 et 500 kilomètres. Pour rouler en toute sérénité sans interruption, il vous suffit de recharger votre automobile :

dans un parking public,

sur une aire d’autoroute,

dans un centre commercial,

chez un concessionnaire proposant ce service.

Il existe aujourd’hui autant de points de chargement électrique que de stations à combustibles. Ces réseaux d’approvisionnement utilisent des équipements de dernière génération vous permettant d’avoir une batterie chargée en moyenne en 30 minutes à une heure.

Malgré la multiplicité des points de chargement, nous vous conseillons de faire appel à un installateur de borne de recharge pour une voiture électrique, quel que soit le modèle dont vous disposez. Cette solution vous permet d’approvisionner votre batterie à domicile, notamment grâce à un câble et à un ensemble d’équipements technologiques.

Les experts analysent le type de véhicule, l’autonomie de la batterie, les contraintes liées à la configuration de votre domicile et vos besoins spécifiques. Ils mettent ensuite en route votre borne de recharge, conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur. L’installateur peut également intervenir périodiquement, sur la base d’un contrat d’entretien, pour assurer la maintenance de vos équipements.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre

Les véhicules électriques ont un faible impact sur l’environnement par rapport aux voitures thermiques (à essence ou diesel). En effet, ils ne rejettent ni polluants chimiques ni dioxyde de carbone (CO2), ce qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer la qualité de l’air et de freiner les changements climatiques.

En plus de ralentir le réchauffement de la planète, les voitures électriques contribuent à la préservation de la santé humaine. En effet, durant la conduite, elles dégagent moins de particules fines que les automobiles qui fonctionnent à l’essence, au diesel ou au gazole. De plus, d’importants progrès sont réalisés afin de rendre les batteries électriques plus éco-responsables. Elles sont désormais recyclables à environ 95 %.

Notez qu’avec les véhicules électriques, les incendies émanant du capot (fuite de fumée, étincelles, etc.) sont considérablement réduits. Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) et la NTSB (National Transportation Safety Board), les voitures électriques provoquent moins d’incendies que celles ayant un moteur à combustion.

Par ailleurs, en raison de leurs caractéristiques écologiques, les voitures électriques peuvent circuler librement dans les zones à faibles émissions (ZFE). Avec la loi Climat votée en 2021, ce type d’automobile sera d’ailleurs exigé à compter du 1er janvier 2025 dans les agglomérations comptant plus de 150 000 habitants.

Profitez du silence grâce à la voiture électrique

La voiture électrique n’émet presque pas de bruit en état de marche. Elle ne dispose pas d’une boîte de vitesses classique ni d’embrayage, ce qui élimine l’attention auditive que vous devez accorder au régime moteur avant de changer de rapport. Avec ce type de véhicule, la conduite est non seulement agréable, mais la pollution sonore est également réduite. L’absence de bruit dans la voiture est ainsi propice à la concentration, aux discussions et à l’écoute de la radio ou de la musique.

Nous vous conseillons toutefois de rester prudent lorsque vous roulez à basse vitesse (moins de 35 km/h). En effet, en raison du faible niveau de bruit durant la conduite, vous risquez de surprendre un cycliste ou un piéton.

Voiture électrique : un mode de transport économique

L’utilisation d’une voiture électrique vous permet de réaliser d’importantes économies. En effet, la recharge d’une batterie est considérablement moins chère que l’approvisionnement en essence ou en diesel.

Certaines études ont prouvé qu’effectuer un trajet de 100 kilomètres en véhicule thermique coûte en moyenne 10 euros, contre environ 2,20 euros avec une automobile électrique. Ainsi, plus vous réalisez de kilomètres durant une année, plus vos gains financiers seront importants.

Nous vous conseillons d’éviter de recharger votre batterie dans les points d’approvisionnement payants, car ils pratiquent parfois des tarifs peu avantageux. Installez plutôt une borne à domicile afin de réaliser des économies sur le long terme.

La voiture électrique nécessite très peu d’entretien

Le choix d’une voiture électrique permet de limiter considérablement les visites fréquentes chez le garagiste. En effet, les coûts de maintenance sont environ 75 % moins chers que ceux d’une voiture thermique. En raison de la motorisation électrique, vous n’aurez pas à faire de vidange du moteur. Aucun disque ni plaquette n’est par ailleurs sollicité lors des freinages ou des arrêts, ce qui prolonge la durée de vie de vos freins.

De plus, l’automobile électrique ne comporte pas de filtre ni de pot d’échappement ou de courroie de distribution. Vous n’aurez donc pas à engager des frais pour remplacer ces pièces qui s’usent assez rapidement. Le seul changement à prévoir est celui de la batterie qui a néanmoins une durée de vie moyenne de 5 à 8 ans.

Bénéficiez d’une aide pour l’achat de votre voiture électrique

Le gouvernement a mis en place plusieurs aides destinées à augmenter les ventes de véhicules électriques afin d’encourager la population à en acheter. Parmi ces dispositifs, on distingue le bonus écologique, la prime à la conversion et le micro-crédit pour voitures propres.

Le bonus écologique

Le bonus écologique est une aide permettant à tous les Français d’acheter ou de louer un véhicule électrique. Cette prime est directement déduite du prix d’achat de l’automobile. Elle peut également être remboursée après l’acquisition, à condition d’en faire la demande auprès du service public.

Notez que le montant à allouer est fixé en fonction du coût d’achat de l’automobile et de votre profil (particulier ou professionnel). À titre indicatif, le bonus écologique est limité à 6 000 euros pour les véhicules de moins de 47 000 euros, dont le taux de rejet de CO2 est de 0 g/km. Il est plafonné à 2000 euros pour les véhicules coûtant entre 47 000 euros et 60 000 euros. Pour bénéficier de cette aide, vous devez résider en France, être majeur et détenir un véhicule électrique neuf, immatriculé dans une série définitive.

La prime à la conversion

La prime à la conversion vous permet d’acheter une voiture électrique neuve ou d’occasion en échange de votre ancien véhicule thermique. Le montant de ce bonus atteint les 5 000 euros et peut être cumulé avec le bonus écologique. De plus, vous bénéficiez d’une surprime d’un maximum de 1000 euros, lorsque vous résidez dans une zone à faibles émissions (ZFE).

Par ailleurs, pour être éligible à la prime à la conversion, vous devez procéder à un rétrofit électrique. L’opération consiste à remplacer votre moteur thermique par une motorisation électrique.

Le micro-crédit pour véhicules propres

Les véhicules dits propres sont ceux qui produisent peu ou pas de gaz polluants lors de leur utilisation. Pour aider les ménages modestes à en acheter, l’État a mis en place le micro-crédit pour voitures propres. Ce dispositif s’adresse particulièrement aux personnes en situation professionnelle fragile ou exclues du système bancaire classique, mais souhaitant acquérir une automobile peu polluante en location longue durée (LLD) ou avec option d’achat (LOA).

Pouvant atteindre les 5 000 euros, le montant du micro-crédit pour véhicules propres est calculé en fonction de vos revenus. Il est cumulable avec la prime à la conversion et le bonus écologique. Pour en faire la demande, vous devez vous rapprocher du service d’accompagnement social de votre région.