Electric Moke Californian : le retour aux USA

La célèbre Mini Moke, l’une des voitures de plage les plus connues au monde, fait son retour aux Etats-Unis. Moke International lance aux USA la première Electric Moke Californian, la première Moke officiellement commercialisée Outre-Altantique depuis 1982.

Cette descendante directe de la Mini Moke de 1964 est la seule Moke qui soit homologuée sur autoroute aux Etats-Unis, malgré sa vitesse de pointe limitée à 80 km/h. Elle est motorisée par un petit bloc électrique qui développe 44 ch, une puissance modeste mais cohérente étant donné que le poids est limité à 800 kg. Less is more…

Cela lui permet d’accélérer de 0 à 55 km/h en 4,3 s.

Avant homologation, l’autonomie est annoncée à 120 km. Sur un chargeur américain de type 1, la charge complète de la batterie lithium-ion prendra 4 heures.

Cette nouvelle Electric Moke Californian est fabriquée en Angleterre et à la main, tout comme l’Electric Moke disponible à la vente en Europe.

Moke International destine cette voiture électrique à tous ceux qui voudront parcourir la route 101 de Santa Barbara à Malibu Beach…

L’histoire de la première Mini Moke

En 1959, la British Motor Corporation développe un véhicule léger, qui peut être facilement parachuté en zone de guerre. Sous le nom de code « The Buckboard », cet engin se devait alors d’être robuste et sera dans un premier temps commercialisé en Angleterre. La Mini Moke sera d’abord adoptée par les agriculteurs et les professionnels, avant de conquérir un autre type de public en Australie et dans le sud de la France ! Sans toit ni portières, la Mini Moke devient un symbole de liberté, et une voiture de plage iconique. Adoptée par Brigitte Bardot ou encore les Beach Boys, l’image du modèle était définitivement validée.

Le tarif de la nouvelle Electric Moke Californian n’est pas encore dévoilé. A quand des vacances sur la route 101 au volant d’un exemplaire fraichement immatriculé ?

