Audi RS 3 performance edition : 300 ex, 300 km/h

Audi RS 3 performance edition

Bonne nouvelle pour les amateurs de la fameuse RS 3, Audi Sport nous a concocté une série limitée inédite de 300 exemplaires seulement. Cette Audi RS 3 performance edition devient la plus puissante et la plus rapide de toutes les RS3.

La RS 3 la plus puissante de tous les temps

Son 5 cylindres 2.5 TFSI voit sa puissance portée de 400 à 407 ch. Une maigre différence, mais qui s’accompagne aussi d’une vitesse de pointe relevée de 10 km/h ( par rapport à une RS3 dotée du pack Dynamique RS Plus ) : cette édition peut ainsi atteindre les 300 km/h. Un chiffre symbolique, autrefois réservé aux supercars, et désormais atteint par la version sportive d’une simple compacte ! Cette RS3 devient la première compacte à franchir ce cap. Une petite claque au passage pour la Mercedes-AMG A 45…

Les 7 ch ont été obtenus avec une pression de turbo légèrement supérieur de 0,1 bar. Ils ne suffisent évidemment pas à faire évoluer le chrono du 0 à 100 km/h, toujours à 3,8 s.

Pas de transmission manuelle possible comme pour la nouvelle BMW M2 : il faudra se contenter de la transmission à double embrayage S tronic à 7 vitesses.

Freinage céramique, amortissement adaptatif, RS Torque Splitter avec mode RS Torque Rear pour faire du drift : tout est de série sur cette Audi RS 3 performance edition.

Comme vous sortirez certainement cet engin par temps sec, Audi Sport a choisi de monter sur ce modèle des pneus semi-slick Pirelli P Zero « Trofeo R ».

Le design soigné de cette série limitée

Outre les jantes alliage inédites, la RS 3 performance edition pourra revêtir des peintures inédites à effet nacré bleu Nogaro, gris Flèche et gris Daytona, ainsi que la couleur cristal noir Sebring et blanc glacier métallisé. Logos peints en noir et sorties d’échappement dans la même teinte n’ont pas été oubliés.

Mais la touche incontournable, ce sera les phares Matrix LED de série, qui affichent à l’ouverture le drapeau à damiers côté passagers, et une animation avec le 300 de cette série collector côté conducteur !

A l’intérieur, cette édition est bien entendu numérotée avec une plaque en carbone apposée côté passager avec une inscription du type : 1 of 300.

Le prix de cette édition a été fixé à 87000 euros, soit un écart de 17000 euros par rapport au tarif de la RS 3 Sportback. Mais comme cette édition sera collector, plus rapide et dotée de nombreux équipements, elle pourrait bien trouver rapidement preneur ! En France, le prix sera aussi réhaussé par un gros montant de malus écologique.

