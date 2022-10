Spectre, la Rolls-Royce électrique !

Rolls-Royce Spectre

Révolution pour Rolls-Royce : le constructeur de prestige présente sa toute première voiture électrique. Une première étape, avant la bascule vers un Rolls-Royce 100 % électrique ! Et ce dès l’horizon 2030.

Le Spectre est un coupé qui se veut dans la tradition de la Phantom Coupé, et se revendique comme le premier coupé grand luxe électrique au monde. Il s’agit pour la marque anglaise de faire la démonstration de ce qu’elle peut proposer en électrique, et de voir à quelle point cette technologie est compatible avec le luxe automobile. Avant tout Rolls-Royce et ensuite une voiture électrique, Spectre est annoncée comme la plus parfaite des Rolls jamais produites. Il faut dire qu’elle est tout d’abord la plus silencieuse : ce qui peut coller avec l’esprit d’un salon ambulant.

Sans odeur, sans vibration : Charles Rolls mettait le doigt sur les défauts des moteurs thermiques….en 1900 déjà !

Que nous promet la Rolls-Royce Spectre ?

Le design de cette Spectre a été voulu comme épuré et luxueux, et inspiré de l’univers des yachts d’aujourd’hui. Ce coupé profite d’une large calandre, la plus large de toutes les Rolls produites jusqu’à aujourd’hui. Cette calandre Phaeton soigne son aérodynamisme avec un ajustement affleurant et des ailettes avec une section plus lisse ! Elle est réalisée en acier inoxydable poli. Même la fameuse figurine Spirit of Ecstasy rétractable a bénéficié d’un gros travail en étude et soufflerie pour ne pas pénaliser l’aérodynamisme. Autre point fort de la calandre : un éclairage doux, avec 22 LED pour une présence particulière de nuit.

De profil, les clients apprécieront les lignes monolithiques et épurées, et les dimensions généreuses des roues en 23″ tout de même. Rien de choquant sur une auto de 5,45 m de long !

A l’intérieur, Rolls-Royce a intégré une conception très moderne, avec une toute nouvelle architecture numérique baptisée Spirit. Cela permettra aux clients d’avoir accès à de nombreuses fonctions à distance, notamment avec l’application Whispers.

Le luxe passera par le sur mesure de l’habitacle, avec la possibilité pour les clients de choisir parmi de nombreux coloris pour tous les éléments ou presque qui le composent.

Une Rolls-Royce 3.0

Cette fois-ci et contrairement aux secrets des moteurs essence de la marque, Rolls-Royce indique les caractéristiques du groupe motopropulseur électrique de la Spectre. La puissance est annoncée à 430 kW, pour 900 Nm de couple moteur. Ce qui nous donne un 0 à 100 km/h réalisé en seulement 4,5 s ! Pas mal pour un coupé qui pèse près de trois tonnes.

L’autonomie est également élevée, avec 520 km en cycle mixte. Un chiffre certes conséquent, mais qui ne pourra rivaliser avec l’autonomie d’une Mercedes EQS. La consommation mixte serait raisonnable, avec 21.5 kWh/100km.

Rolls-Royce a déjà planifié le lancement de la Spectre, avec des livraisons qui débuteront dans un an, au dernier trimestre 2023. Les prix n’ont pas encore été révélés…

