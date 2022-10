Jeep Avenger 4xe Concept : le concept APRES la version de série

Jeep Avenger 4xe Concept

Si vous croyez avoir raté un épisode, en fait non : Jeep a bien dévoilé l’Avenger de série il y a quelques semaines. Mais il faut dire que cette révélation était noyée avec d’autres nouveautés Jeep : on a déjà vu mieux comme présentation de nouveauté, surtout quand il s’agit d’un modèle majeur !

Nouvelle preuve que cette révélation était faite à la hâte : nous avons aujourd’hui droit au concept car présenté au Mondial de l’auto.

Quel intérêt pour les clients de présenter un concept après la version de série ? Surtout quand il n’apporte aucune nouvelle technologie ou annonce d’évolution future, ou encore de version sportive ?

Continuons de suivre l’actualité Jeep : la marque pourrait bien nous révéler dans quelques semaines une image de la silhouette de l’Avenger dans le noir, puis quelques semaines plus tard des croquis…

Que nous apporte la Jeep Avenger 4xe Concept ?

Jeep nous annonce que ce concept apporte du frisson et de la surprise…Alors pour la surprise oui, on ne s’y attendait clairement pas.

Le frisson viendra-t-il du système de chargement de toit léger, qui peut vous permettre de comprimer vos bagages avec des sangles ? Ou peut-être des crochets de remorquage peints en bleu ?

Non en fait, la nouveauté vient du fait que cette Jeep serait une transmission intégrale. Contrairement à la Jeep Avenger de série, qui devra se contenter de deux roues motrices, et aussi d’un moteur électrique de 156 ch et 260 Nm. Le même qu’on trouvera sous le capot de la Peugeot e-308, économies d’échelle obligent.

Ce concept est donc une manière de se dédouaner de lancer une Jeep en deux roues motrices seulement, en mettant de côté le vrai franchissement qui fait partie de l’ADN de la marque.

L’Avenger 4xe Concept profite aussi d’une garde au sol surélevée, qui lui permet d’afficher un angle d’attaque amélioré à 21 degrés, un angle de fuite à 34 degrés et un angle ventral à 20 degrés.

Son bouclier avant est spécifique, et intègre des projecteurs supplémentaires sous la calandre pour faire du offroad de nuit. N’oublions pas non plus l’autocollant de capot antireflet…

Vous l’avez compris, l’intérêt de ce concept est donc limité. Il aidera certainement à parler un peu à nouveau du modèle, étant donné que le teasing de l’Avenger aura été particulièrement raté.

