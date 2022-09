Jeep Avenger : la première Jeep 100 % électrique arrive en 2023

Jeep Avenger

Quelques mois en arrière, Jeep nous promettait un modèle inédit 100 % électrique, alors surnommé « Baby-Jeep ». Ce nouveau modèle a désormais un nom : la Jeep Avenger.

Le virage électrique pour Jeep

Touchée de plein fouet par la lutte contre les émissions de Co2 et les malus écologiques, Jeep a effectué en urgence un virage vers les motorisations électrifiées. En France, la totalité des modèles est désormais disponible avec des motorisations hybrides rechargeables. Ce qui sera le cas d’ici la fin de l’année dans tous les pays d’Europe. Mais Jeep ne compte pas en rester là, et annonce vouloir devenir le « leader mondial de l’électrification des SUV ».

Et ce sont ainsi pas moins de quatre SUV entièrement électriques qui seront commercialisés d’ici 2025. Cela devrait permettre à Jeep de réaliser d’ici 2030 la moitié de ses ventes aux Etats-Unis en électrique, et la totalité en Europe. Jeep serait alors en avance de 5 ans sur l’interdiction de vente des véhicules thermiques en Europe programmée pour 2035.

Cette Jeep Avenger sera fabriquée en Europe dès 2023

Jeep a programmé la fabrication de sa nouvelle Avenger dans l’usine polonaise de Tichy dès 2023. Il s’agira du plus petit modèle de la gamme, puisqu’elle sera positionnée sous la Jeep Renegade.

Avec un design musclé, une carrosserie bi-ton, et des porte à faux très courts, l’Avenger ne manque pas de cachet. Elle pourrait suggérer esthétiquement une Renegade redessinée et modernisée. Ses proportions sont maitrisées, et l’ADN Jeep en fait immédiatement un vrai SUV et non un break surélevé comme certaines concurrentes. De quoi plaire à la clientèle…

Dans l’immédiat, Jeep ne nous donne pas encore toutes les informations sur les caractéristiques de son modèle. Une première info est toutefois tombée : son autonomie est ainsi annoncée à 400 km en cycle WLTP. Soit davantage qu’un Peugeot e-2008 qui est annoncé à 320 km.

Autre spécificité Jeep : des angles d’attaque et de fuite, ainsi qu’une garde au sol élevée dignes de la marque. Même si bien entendu, la clientèle de cette Jeep électrique sera essentiellement urbaine….

Les versions à transmission intégrale seront baptisées 4xe, le label des Jeep 4X4 électrifiées. Mais toutes les Jeep Avenger seront-elles dotées de la transmission intégrale ? Rien n’est moins sûr.

Jeep promet aussi un bel espace à vivre, avec des technologies embarquées au goût du jour.

Cette Jeep Avenger sera commercialisée l’année prochaine en Europe, et le constructeur américain prévoit aussi de la proposer en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud. En revanche il n’a visiblement pas été prévu qu’elle soit vendue aux Etats-Unis !

La presse pourra découvrir la nouvelle Jeep Avenger lors de l’ouverture du Mondial de l’automobile de Paris, le 17 octobre. Dès cette date, les clients pourront déjà effectuer une réservation.

La nouvelle Jeep Avengera sera commercialisée en 2023

Le style de l’Avenger devrait jouer en sa faveur

L’autonomie est annoncée à 400 km