Jeep Recon : un franchisseur 100 % électrique

Nouvelle Jeep Recon

C’est le début de la révolution chez Jeep : la firme américaine doit basculer sur une offre électrique. En 2030, plus aucune Jeep thermique ne serait vendue en Europe ! Soit 5 ans plus tôt que ne le prévoit la réglementation européenne.

Pour Jeep, cette électrification à marche forcée doit malgré tout permettre de conserver la philosophie et l’ADN de la marque. Si la nouvelle Jeep Avenger sera positionnée comme un SUV urbain placée en-dessous d’un Renegade, il fallait aussi disposer d’un vrai franchisseur électrique. Il s’agit du modèle 100 % électrique prévu pour l’Amérique du Nord : la démonstration doit être faite que ce virage électrique peut réussir sans dénaturer l’âme d’une vraie Jeep.

Une Jeep Recon inédite, indispensable pour conserver l’esprit baroudeur de la marque

Et contrairement aux attentes, ce ne sera pas une Wrangler électrique, mais un tout nouveau modèle : la Jeep Recon. Ce nouveau tout-terrain sera basé sur la plate-forme technique STLA Large du groupe Stellantis, et sera exclusivement proposé en électrique.

Son design est digne d’une Jeep, avec des passages de roues carrés, une garde au sol élevée, des angles saillants, et une vraie roue de secours positionnée sur la porte du coffre. Autre point caractéristique repris de la Wrangler : des portes démontables ! Sa face avant est caractéristique, avec la calandre qui reprend le motif des 7 rectangles cher à Jeep.

A l’arrière, le sigle 4xe est imposant : il faut mettre en avant cette transmission intégrale électrique. Et Jeep a voulu proposer avec ce modèle de vraies capacités de franchissement : il sera ainsi doté de du système de gestion de la traction Jeep Selec-Terrain, et de la technologie de blocage d’essieu électrique. Sans oublier des pneumatiques tout-terrain, des crochets de remorquage et aussi des protection sous le châssis.

Ses capacités sont telles que ses utilisateurs pourront emprunter le fameux Rubicon Trail, l’un des trails les plus réputés et les plus difficiles des Etats-Unis. Le tout sans problème d’autonomie, puisqu’après ce Trail le Recon sera encore capable de retourner en ville pour aller faire une recharge de batterie !

La commercialisation de la Jeep Recon est prévue aux Etats-Unis et au Canada dès 2024, et l’arrivée en Europe devrait suivre d’ici 2025. Les américains seront les premiers servis, et pourront réserver leur nouveau Recon BEV dès l’année prochaine.

La Jeep Recon disposera de vraies capacités de franchissement

Son design est digne d’un vrai 4X4

Les portes latérales sont démontables pour profiter du paysage