La Kia Xceed restylée est disponible, voici les tarifs

Kia Xceed restylée

La nouvelle Kia Xceed est désormais disponible en concession et au catalogue : les prix de cette version restylée débutent à 26590 euros.

En entrée de gamme, la Xceed Motion est proposée en essence ou en diesel

Dès le premier niveau de finition, les acheteurs ont tout de même le choix entre un bloc essence 1.0 T-GDI de 120 ch BVM6 à 26590 euros, ou le diesel 1.6 CRDI 136 ch MHEV BVM6 pour 30590 euros. La motorisation hybride rechargeable de 141 ch est aussi proposée à 36990 euros. L’autonomie en tout électrique est annoncée à 48 km pour cette version chaussée en 16″.

Cette version de base dispose déjà en série des jantes alliage 16″, des projecteurs antibrouillard, des projecteurs avant full LED, des rails de toit, des feux arrière à LED, du volant cuir, de la caméra de recul, de la climatisation manuelle, de l’écran tactile couleur 8″ avec Android Auto et Apple Car Play, du régulateur-limiteur de vitesse, du système audio 6 haut-parleurs, du bluetooth avec reconnaissance vocale, des prises USB à charge rapide à l’avant et à l’arrière, des 4 vitres électriques, de l’aide au maintien dans la voie, de l’allumage automatique des projecteurs, du freinage d’urgence autonome, et de l’assistance active à la conduite dans les embouteillages.

Soit au final, un équipement déjà plutôt complet où il manque surtout la climatisation automatique.

Xceed Active : le coeur de gamme à partir de 29190 euros

Il faut ensuite ajouter 2600 euros pour passer sur le deuxième niveau de finition baptisé Active. Celle-ci donne accès l’intégralité des motorisations proposées.

En essence, le moteur 1.5 T-GDI 160 ch BVM6 est ainsi proposé à 30190 euros, et à 31890 euros avec la boite à double embrayage DCT. Le bloc diesel de 136 ch est à 33190 euros en boite manuelle, et à 34890 euros en boite DCT. En hybride rechargeable, le prix grimpe à 38590 euros.

L’équipement s’enrichit de nombreux équipements : jantes alliage 18″, calandre noir laqué cerclée de chrome, sellerie mixte cuir-tissu, pédalier aluminium, climatisation automatique bizone, capteur de pluie, système de navigation Europe, services connectés Kia Connect Live pendant 7 ans, écran tactile couleur 10,25″, ouverture et démarrage sans clé, radars de parking arrière, chargement du smartphone par induction, rétroviseur intérieur électrochrome, régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & go ( sur boite DCT ).

Nouvelle finition Xceed GT Line Premium

En haut de gamme, la nouvelle finition GT Line Premium est facturée 2800 euros de plus que la version Active. La présentation est plus dynamique avec des jantes alliage 18″ spécifiques, des moulures de prises d’air du bouclier plus acérées, qui donnent plus de caractère à la face avant. A l’arrière, les feux bénéficient d’un habillage en nid d’abeille ( voir photo ci-dessous ). Sans oublier un bouclier arrière spécifique, et des vitres arrière surteintées. L’équipement de série comprend également la sellerie mixte suédine et cuir noir, le volant à méplat gainé cuir, le combiné d’instrumentation 100 % digital, le siège conducteur à réglages électriques et à mémoires, le hayon électrique à ouverture mains libres, le système de détection de trafic arrière, la détection des angles morts, la reconnaissance des panneaux de signalisation, ou encore le régulateur adaptatif couplé à la navigation.

Les prix s’échelonnent de 31990 euros avec le petit moteur essence de 120 ch à 37890 euros avec le moteur diesel et boite DCT. La version hybride rechargeable de 141 ch n’est pas proposée sur cette finition, mais a droit à une version Lounge facturée 40490 euros.

Les nouveaux feux arrière à LED sur toutes les versions, mais le nid d’abeille est réservé à la finition supérieure

La version GT Line premium est une nouvelle finition

Les jantes alliage 18″ de cette version GT Line Premium

La calandre Nose tiger est toujours de la partie

La gamme de moteurs est plutôt complète