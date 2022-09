L’Apple Car est déjà très attendue par les fans de la marque

A l’heure actuelle, le design de la future Apple Car est encore inconnu

Une étude menée aux Etats-Unis auprès de 200.000 propriétaires de voitures neuves a mis en évidence une attente déjà très marquée pour la future Apple Car. La société Strategic Vision a en effet présenté une liste de 45 marques de constructeurs automobiles, en ajoutant Apple pour vérifier le niveau d’impact de la marque.

Les résultats ont sans doute dépassé les espérances d’Apple, puisque la marque s’est classée en troisième position, derrière Toyota et Honda.

26 % des personnes interrogées ont ainsi déclaré qu’ils seraient prêts à acheter une voiture siglée Apple, devant Ford avec 21 % et Tesla à 20 %. Les japonais Toyota et Honda peuvent avoir le sourire, avec 38 % et 32 %.

La voiture signée Apple pourrait être présentée en 2025

Pour l’heure, Apple n’a encore commercialisé aucune voiture. Ce qui rend d’autant plus fort l’excellent résultat obtenu dans ce sondage ! Et la commercialisation d’une future voiture reste encore hypothétique : la marque pourrait très bien vouloir créer la surprise au dernier moment.

Reste qu’un tel changement de domaine d’industrie se prépare, et déjà au niveau du développement d’une voiture. Depuis 2000, Apple n’a déposé que 248 brevets concernant l’automobile. Ce qui est peu face à d’autres constructeurs…

Jusqu’à présent la majorité des brevets concernent les thématiques de la navigation, de la communication, et aussi de l’auto-pilote.

N’oublions pas qu’Apple est déjà présent dans bon nombre de voitures, à travers Apple Car Play. La nouvelle génération est annoncée comme nettement plus développée, et pourrait même s’afficher à la place des écrans de contrôle et d’instrumentation développés par le constructeur de la voiture équipée. On parle d’un tableau de bord à réalité augmentée. Ce qui concourt aussi avec le développement actuel de Apple Maps : des voitures conçues comme les voitures de Google Maps ont parcouru de nombreuses villes françaises cet été. Peut-être en avez-vous croisé vous aussi…

Apple s’intéresse aussi particulièrement à la conduite autonome : les rumeurs et spéculations tournent particulièrement autour d’une première Apple Car qui serait une vraie voiture autonome. La marque ayant construit son image et son empire sur l’innovation, il serait suicidaire de produire une voiture électrique qui se contente de copier la concurrence.

D’autres entreprises comme Apple souhaitent aussi produire des voitures : Foxconn et Sony notamment ! La concurrence s’annonce d’autant plus rude dans quelques années…