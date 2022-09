Volkswagen présente un tout-terrain électrique : l’ID.XTREME

Volkswagen ID.XTREME

Volkswagen crée la surprise avec un concept-car inédit réalisé sur base de l’ID.4 GTX : le concept ID.XTREME. Ce modèle est présenté directement au public lors de l’événement ID. Treffen, à Locarno en Suisse. La marque aimerait faire de ce rendez-vous l’équivalent du Wörthersee en Autriche qui rassemble chaque année les fans de Volkswagen GTI !

Ce concept tout-terrain 100 % électrique à transmission intégrale est annoncé comme la Volkswagen électrique la plus puissante à ce jour.

Elle reprend donc la base du modèle électrique de série le plus puissant, l’ID.4 GTX, mais ajoute encore de la puissance. Le gain est annoncé à 30 % ! La puissance totale évolue de 65 kW pour être portée à 285 kW, grâce à un moteur haute performances monté sur le train arrière, mais aussi à des adaptations logicielles dans l’unité de contrôle moteur. Les chiffres de performances et d’autonomie ne sont pas annoncés sur ce démonstrateur, qui vise avant tout à en mettre plein la vue.

Un look baroudeur pour ce concept ID.XTREME

L’esthétique n’est pas en reste, avec de grosses roues 18″ chaussées avec des pneumatiques tout-terrain, des ailes élargies de 50 mm ( faites en impression 3D ), et une protection façon pare-buffle au niveau du bouclier avant. On n’oublie pas une rampe de LED au-dessus du pare-brise, ainsi qu’un covering qui habille la carrosserie de motifs sur les flancs. Le soubassement en aluminium est entièrement carréné pour éviter les mauvaises surprises : il serait dommage d’endommager les soubassements d’une voiture électrique, et donc la coûteuse batterie ( ici d’une capacité de 82 kWh )!

Même la sonorité a été repensée avec des générateurs de son installés dans chaque passage de roue, et un son créé par Volkswagen Design.

Dans une moindre mesure, ce modèle inédit peut faire penser au Mercedes EQC 4×4².

La suite donnée à ce projet pourrait dépendre de l’accueil qui lui sera offert par le public de Locarno. On espère aussi qu’il soit présent au Mondial de l’auto de Paris le mois prochain !

