La Belgique envisage de réduire la vitesse de 20 km/h…partout !

Alors qu’en France la baisse de la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h est à l’étude, en Belgique une proposition plus radicale vient d’être faite par le ministre wallon du Climat Philippe Henry. Sa proposition est simple, réduire les limitations de vitesses de 20 km/h, et ce sur tous types de routes ! Ce qui ferait passer la vitesse sur autoroute de 120 à 100 km/h seulement, la vitesse sur route de 90 à 70 km/h, et la vitesse en ville de 50 à 30 km/h.

Cette mesure ne vise pas l’intégralité du pays : il s’agit d’une mesure du PACE 2030, le Plan wallon Air Climat Énergie 2030. Ses objectifs sont ambitieux : réduire les émissions de gaz à effet de serre par deux d’ici 2030. D’après les chiffres présentés par ce PACE, la Wallonie représente 31 % des émissions de toute la Belgique ( étude de 2019 sur des chiffres évalués de 2017 ).

L’industrie à elle seule génère 30 % des émissions polluantes, devant le transport qui est reponsable de 25 % des émissions de GES. L’agriculture et le résidentiel sont derrière, avec 14 % pour chaque. Mais de 1990 à 2017, alors que l’industrie a fortement limité ses émissions, le transport a augmenté en rejets.

Voilà qui explique sans doute pourquoi les limitations de vitesse sont dans le collimateur…

D’autres pistes en faveur de la mobilité verte

D’autres propositions sont aussi évoquées pour favoriser la mobilité verte, et réduire l’utilisation de la voiture individuelle. Vélo, marche et transports en commun doivent être privilégiés, et pour l’automobile, la fiscalité doit favoriser l’acquisition de voitures électriques.

Les voitures pourraient également être interdites de circulation dans les grandes villes wallones, une fois par mois.

De telles mesures risquent de rencontrer de la résistance parmi la population. Il est en effet difficile de changer ses habitudes de mobilité, et d’accepter que des trajets en voiture s’allongent en raison d’une vitesse parfois excessivement basse.

Cette baisse des limitations de vitesse est actuellement à la mode, puisqu’en France des villes comme Paris et Lyon ont déjà réduit la vitesse à 30 km/h sur une grande partie de leurs rues. De quoi logiquement décourager les automobilistes, et favoriser la cohabitation avec les vélos et les trottinettes électriques…

D’autres villes françaises suivront certainement, après Montpellier et Clermont Ferrand qui ont aussi tenté l’aventure.