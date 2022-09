Le prix d’une Volkswagen Polo neuve devient exorbitant

La Volkswagen Polo d’entrée de gamme n’a jamais été aussi chère

On savait que les voitures allemandes étaient généralement plus chères que les voitures françaises. Mais la différence s’accentue visiblement, y compris parmi les modèles généralistes. Alors que nous parlions il y a peu de l’envolée du prix de la Renault Clio de base qui dépasse désormais les 17000 euros, le prix d’une Volkswagen Polo de base est encore dans une autre sphère.

Volkswagen facture en effet la petite Polo d’entrée de gamme à 22660 euros ! Nous allons voir ce prix est justifié face à celui d’une Clio.

Une Polo qui démarre avec plus de puissance que la Clio

A 22660 euros, la Polo d’entrée de gamme dispose d’une motorisation essence 3 cylindres 1.0 TSI de 95 ch, avec boite manuelle à 5 rapports. Première différence avec la Clio de base, qui est pour le coup sous-motorisée avec un petit moteur de 65 ch seulement. Pour accéder à la motorisation TCe 90 ch, il faut changer de finition et sélectionner la Clio Equilibre TCe 90 facturée 19900 euros. L’écart de prix se resserre donc à 2760 euros.

Grosse question : est-ce que l’équipement de cette Polo Life est plus riche que celui d’une Clio Equilibre ?

La Polo Life dispose d’un équipement de série qui comprend : détecteur de pluie, détecteur de fatigue, Digital Cockpit, jantes alliage 15″, Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse , Régulation des feux de route ‘Light Assist’ , Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique , Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière , volant cuir, Allumage automatique des projecteurs, avec feux de jour à LED et fonctions Coming Home et Leaving Home , Assistant de maintien de voie ‘Lane Assist’, climatisation manuelle.

Sa dotation apparait donc comme très complète pour un premier niveau, que ce soit en présentation, ou en équipements de confort et de sécurité. Il est encore possible d’ajouter quelques options comme la climatisation automatique, les jantes alliage 16″ ou les vitres arrière surteintées.

De son côté la Renault Clio Equilibre se contente à l’extérieur de jantes en tôle avec enjoliveurs 15″, il faut donc ajouter 500 euros pour bénéficier de jantes alliage, directement en 16″. Même chose pour les aides au stationnement : seuls les radars arrière sont proposés, et là encore en option à 300 euros.

La dotation de série comprend tout de même : climatisation manuelle, feux avant Full LED, easy link 7″ : système multimédia connecté avec écran 7″ avec radio numérique DAB, volant TEP, assistant maintien de voie, tableau de bord avec écran numérique 4,2 » et compteurs analogiques, régulateur-limiteur de vitesse, reconnaissance des panneaux de signalisation.

Pour avoir une Clio à l’équipement plus proche de la Polo, il faut donc encore grimper en prix sur une Clio Evolution TCe 90 affichée à 21250 euros.

L’écart de prix se resserre donc…Volkswagen fait le choix de ne pas proposer de premier prix faiblement motorisé, ce qui était le cas avec la précédente génération de la Polo.

Conclusion : l’écart de prix entre une Polo et l’une de ses grandes rivales française est donc en grande partie justifiée par son positionnement. La Polo faisant l’impasse sur les prestations d’entrée de gamme pour offrir directement une version coeur de gamme, correctement motorisée et bien équipée. Un choix discutable, mais pas idiot au final. L’acheteur d’une Polo aura moins de chances d’être déçu que celui qui s’est contenté d’une Clio de base. Et un autre élément pourra jouer en sa faveur : une décote souvent plus faible pour la Volkswagen.

