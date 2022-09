L’Apple Watch 8 et l’iPhone 14 peuvent détecter si vous avez un accident de voiture

L’Apple Watch 8 saura détecter si vous avez un accident de voiture – image Apple

Le nouvel iPhone 14 mais aussi l’Apple Watch 8 s’enrichissent d’une nouvelle fonction inédite : la détection d’accidents de la route. Ces deux appareils savent détecter si vous êtes victime d’un accident, grâce à plusieurs technologies. N’oublions pas que la thématique automobile intéresse particulièrement Apple: la marque basée en Californie prévoit de commercialiser à moyen terme une voiture électrique, l’Apple Car.

Pour l’Apple Watch 8, cette dernière est la seule montre connectée dotée d’un gyroscope et d’un accéléromètre améliorés capables de détecter si elle se trouve dans un crash auto. Elle utilise un gyroscope à trois axes mais aussi un accéléromètre capable de mesurer jusqu’à 256 G de force : une capacité qui serait en l’occurence supérieure à celle relevée sur un crash de F1…

De son côté l’Iphone 14 verra d’autres données exploitées : le son capté par le microphone lors d’un accident, la changement de pression du baromètre quand les airbags explosent, ainsi que le brutal changement de vitesse détecté par son GPS.

Le fonctionnement prévoit ainsi de notifier l’utilisateur qui doit alors répondre dans les 10 secondes : s’il ne le fait pas, les services de secours seront alors contactés automatiquement.

Techniquement la notification sera émise sur l’Apple Watch, censée être à portée de son propriétaire. S’il ne répond pas, ce sera l’iPhone 14 qui sera utilisé pour effectuer l’appel d’urgence.

Les voitures neuves sont maintenant dotées d’une fonction d’appel d’urgence, mais ce n’est pas le cas de voitures plus anciennes. Cette nouvelle fonctionnalité peut donc apporter une sécurité supplémentaire à de nombreux usagers de la route.

Cette nouvelle fonction est proposée sur les nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, and iPhone 14 Pro Max, et sur les montres Apple Watch Series 8, Apple Watch SE and Apple Watch Ultra.

Des millions de données utilisées pour créer ce nouvel algorythme

Les ingénieurs Apple ont utilisé une banque de données de plus de 10 millions d’impacts, en croisant les bruits d’impacts suspects enregistrés par le micro ainsi que d’autres données, croisées avec les appels au service d’urgence des Etats-Unis, le 911. Ces données partagées par les utilisateurs étaient anonymes, précise Apple.

Apple a également utilisé des données créées en laboratoire lors de des crash tests de voitures particulières, pour simuler toutes sortes de collisions, frontales, latérales, choc arrière, tonneau…

Une nouvelle innovation toujours bienvenue quand il s’agit d’améliorer la sécurité routière et le secours aux personnes, qu’on espère voir arriver sur d’autres marques rapidement.