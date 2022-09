Les ventes de voitures électriques vont bientôt dépasser les voitures diesel

2019 – Nouvelle Renault ZOE

Sur les 8 premiers mois de 2022, les ventes de voitures diesel continuent de plonger : elles ne représentent plus que 16,7 % des ventes, contre 22,4 % sur les 8 premiers mois de 2021.

Dans le même temps, les ventes de voitures électriques sont passées de 8 % des ventes en 2021 ( sur les 8 premiers mois ) à 12,2 % sur les 8 premiers mois de l’année 2022 !

Cette tendance est continue depuis quelques années maintenant, et à la vitesse de ces évolutions, les voitures électriques devraient donc dépasser les ventes des voitures diesel d’ici quelques mois.

Les voitures électriques les plus vendues en 2022

Cette année, les voitures électriques les plus vendues sont la Peugeot e-208, la Fiat 500 électrique, la Dacia Spring, la Renault ZOE, le Hyundai Kona, la Tesla Model 3, la Renault Mégane E-Tech, la Tesla Model Y, la Citroën ë-C4, et le MG ZS EV.

Les ventes de voitures électriques sont appelées à remplacer entièrement celles des voitures thermiques. Et les acheteurs peuvent encore profiter de primes à la conversion et d’un bonus écologique pour les voitures de moins de 50000 euros : de quoi réduire le montant de la facture.

Tous les constructeurs communiquent sur des nouveautés électriques, et l’offre ne cesse de s’étoffer.

Trois points noirs sont malgré tout au rendez-vous : tout d’abord les prix élevés par rapport au thermique, qui ne rendent pas les voitures électriques accessibles à tous. Ensuite les problèmes de pénuries et d’approvisionnement qui allongent les délais à l’excès de nombreux modèles. Et enfin la hausse du prix de l’électricité, qui ne rassure pas les français pour s’équiper d’un modèle électrique.

La lente agonie des voitures diesel

C’est le scandale des TDI aux émissions polluantes truquées pour l’homologation qui a jeté le pavé dans la mare. Depuis cette date, les voitures diesel n’ont cessé de dégringoler. La confiance envers les voitures diesel a été entachée, et les annonces d’interdiction du diesel dans les grandes agglomérations a fait le reste. Sans oublier la hausse du prix du gazole cette année, qui donne encore un coup de massue à tous ceux qui tentaient encore de croire aux économies du diesel. Les particuliers délaissent donc de plus en plus les voitures diesel, particulièrement pour les modèles neufs.

