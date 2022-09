Conclusion essai BMW i4 M50 : notre avis

CONCLUSION :

Il convient d’admettre que BMW sait donner une coloration sportive à tous les sujets qu’elle aborde. Avec cette déclinaison M50 radicalement sportive de la i4, le constructeur à l’hélice est parvenu à sortir du schéma convenu de la voiture électrique trop guindée.

Pour le constructeur bavarois, il ne s’agit pas seulement de la première berline 100 % électrique siglée du blason « M ». Avec cette déclinaison M50, cette nouvelle i4 impressionne autant par ses qualités dynamiques que par son efficience.

Face à ses cavaleries électriques à l’inflation galopante, en kilowatts comme en euros, BMW assume son blason « M » avec sa version i4 M50. Une conduite enivrante et valorisante, un design racé, une qualité de fabrication sans compromis constituent l’engagement de la marque auprès de ses clients et contribuent à l’émotion que procurent chaque série M.

Un look moderne et agressif loin des diktats des véhicules électriques du marché, un rapport prix-performances presque « attractif » à défaut d’être bradé, sans oublier des performances qui tiennent haut du pavé, la nouvelle i4 M50 possède de véritables arguments pour séduire une clientèle qui cherche une auto électrique sportive et efficace.

Ce que nous avons aimé :

Performances détonantes et maîtrisées

Motricité sans faille

Freinage puissant et endurant

Comportement routier de premier plan

Présentation & qualité de finition au top

Autonomie correcte

Bilan performances/consommation convaincant

Design (ligne de coupé)

Véhicule homogène

Ce que nous avons moins aimé :

Certaines commandes (trop) tactiles

Système de commande vocale perfectible

Planification des points de recharge sur le parcours (?)

Diamètre de braquage

Tarif de certaines options

