Faut-il encore acheter une voiture diesel ou essence neuve en 2022 ?

Le Renault Arkana a fait l’impasse sur le diesel

Les voitures thermiques sont vouées à disparaître : faut-il pour autant devancer ce changement, ou bien attendre ? Est-il encore raisonnable de commander une voiture essence ou diesel en 2022 ?

Acheter une voiture diesel en 2022

Commençons par les voitures diesel, sur lesquelles nous vous avions déjà présenté un petit bilan l’année dernière. ( lire Faut-il acheter une voiture diesel en 2021 ? )

Les choses n’ont pas vraiment changé en un an, si ce n’est que l’offre en diesel continue de se raréfier dans les gammes. De nombreuses nouveautés ne sont pas proposées en diesel, comme par exemple le Volkswagen Taigo ou le Renault Arkana exclusivement disponible en essence ( et hybride pour le second ).

L’offre diminue, mais la demande également. En 2021, la part des voitures diesel vendues en France en neuf est descendue à 21 %, contre 31 % en 2020. En 2016, les voitures diesel représentaient plus de 50 % des immatriculations !

En gros, si vous achetez une voiture diesel en 2022 vous ferez donc partie de la minorité. Ce qui n’est pas un problème en soi, sauf que la revente sera également de plus en plus difficile. L’achat d’un diesel neuf reste donc valable pour les très gros rouleurs, qui comptent garder leur voiture une longue période.

Chez Peugeot, la nouvelle 308 laisse le choix entre essence, diesel et hybride rechargeable

Acheter une voiture essence en 2022

Les voitures essence souffrent également : elles représentent 40,2 % des ventes en 2021, contre 46,9 % en 2020.

Mais si leur part diminue, les voitures essence représentent l’énergie plébiscitée actuellement. Est-ce qu’il s’agit pour autant du meilleur choix ?

Du côté positif, une voiture essence achetée en 2022 ne sera pas interdite dans les ZFE car elle est classée Crit’Air 1, contrairement à une voiture diesel qui est en Crit’Air 2. Et c’est ce qui constitue certainement son meilleur argument. La législation des zones à faibles émissions ne pénalisera sans doute les voitures essence qu’au delà des années 2030. Mais ce jour viendra ! Car même si on pense qu’une voiture essence rejette moins de particules, sa consommation est plus élevée, et particulièrement en ville. Il faudra donc bien regarder cette réalité en face un jour ou l’autre.

Que vous fassiez un petit kilométrage ou un kilométrage moyen à l’année, le meilleur choix serait une voiture full hybrid. C’est à dire une motorisation réellement hybride façon Toyota par exemple et non pas un simple système de micro-hybridation. Cela vous permettra dès à présent de réduire votre consommation, votre budget de carburant et aussi votre niveau de pollution.

Est-il vraiment raisonnable d’acheter en 2022 des voitures essence quand elles consomment plus de 8L/100 km en ville ?

Malheureusement, tous les constructeurs ne proposent pas encore de façon systématique de vraies motorisations hybrides pour leurs modèles. Ce qu’on ne peut que déplorer à l’heure actuelle, particulièrement quand le prix de l’essence flambe.

En abandonnant le diesel, on se retrouve effectivement à surconsommer et à se rendre à la pompe jusqu’à une fois par semaine, avec de minuscules réservoirs. C’est ça, le progrès ?

Bilan

Vous l’aurez compris, en neuf l’achat d’une voiture diesel doit être un choix mûrement réfléchi. En essence, l’offre est très vaste et la revente ne pose pas de problème. Il n’y a donc aucun risque à acheter une voiture essence neuve en 2022, si ce n’est à faire exploser votre budget carburant si vous venez de lâcher une voiture diesel. Un paramètre à prendre en compte pour bien calculer votre budget. Et si vous souhaitez éviter cela, le mieux est bien évidemment d’opter pour une voiture hybride avec une consommation mixte digne d’un diesel. L’offre se développe progressivement, on espère qu’elle s’étende de plus en plus.

Nous reviendrons prochainement sur les alternatives hybrides, électriques et les carburants tel que le E85 et le GPL.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons crée le programme Roulez Gratuitement qui vous donne la méthode et tous les conseils pour bien acheter sa nouvelle voiture, afin de pouvoir la revendre sans perte. Vous saurez tout pour bien réussir votre achat automobile !