Faut-il encore acheter une voiture diesel en 2021 ?

Le Peugeot 3008 restylé est proposé en diesel avec le BlueHDI 130

Une question que beaucoup se posent : faut-il abandonner le diesel ? En effet depuis la fameuse crise des TDI de Volkswagen et des émissions truquées, l’Europe a entamé une chasse au diesel. Celui-ci sera banni à court terme des grandes villes, comme ce sera le cas en France par exemple à Paris ou à Lyon. Et nous parlons là de l’ensemble des voitures diesel, même les modèles vendus neufs en 2021 et compatibles avec les normes Euro 6d.

Les atouts des voitures diesel

Face à une augmentation du prix des carburants, les voitures diesel conservent leur argument phare : une consommation réduite. Non seulement elles carburent au gazole qui demeure encore moins cher que le Sans Plomb 95 E10, mais leur consommation est toujours plus réduite que leurs équivalents essence. Ce qui nous donne un budget carburant plus réduit pour les automobilistes : l’argument d’achat demeure toujours d’actualité.

Autre point positif des voitures diesel modernes : leurs moteurs sont à la fois sobres mais aussi performants, avec un très bon rendement énergétique. Elles offrent un couple moteur important, qui se traduit par une grande souplesse de conduite. Pas besoin de monter dans les tours…C’est un des atouts du diesel pour réduire le niveau de consommation.

La Peugeot 407 Coupé pouvait profiter d’un V6 HDI de 240 ch

Même une berline V6 diesel peut se contenter d’une moyenne de 7 L/100, qui sera souvent de mise pour une simple citadine 3 cylindres essence !

Les 6 cylindres diesel ont fait le bonheur des grands rouleurs et de nombreux modèles particulièrement confortables et puissants.

Il y a encore 10 ans de cela, les moteurs diesel étaient tellement bien travaillés qu’on les retrouvait sous le capot de coupés et de cabriolets, mais aussi de sportives siglées M chez BMW…

Les interdictions de circulation des voitures diesel dès 2024

Alors même si on a pu adorer de nombreuses voitures diesel testées sur Actu Automobile depuis le lancement du site en 2009, les restrictions à venir vont bien entendu changer la donne.

Paris et la petite couronne ont commencé à bannir les voitures diesel Crit’Air 5 puis Crit’Air 4, et exclueront les modèles Crit’Air 3 dès 2022.

En 2024, même les voitures diesel Crit’Air 2 seront exclues : c’est à dire tous les modèles diesel, y compris les modèles qui seront immatriculés dans les prochaines années.

Mais Paris ne sera pas la seule zone, puisque les ZFE ( zones à faibles émissions ) vont se répandre sur le territoire : Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Marseille-Aix-en-Provence, Toulon, Nice…

Cela concerne au final 40 % des voitures immatriculées en France ! Soit pas moins de 12 millions de voitures qui seront concernées…

Quel avenir pour votre voiture diesel ?

Le gros problème des voitures diesel, en dehors des restrictions de circulation dans les villes, sera leur avenir. Car si elles sont utilisables seulement hors des ZFE, donc dans les campagnes, leur utilisation deviendra trop restreinte. Cela va peser sur leur valeur de revente, qui va plonger en flèche dans les années à venir.

Car l’offre va dépasser la demande : qui voudra racheter l’une des 12 millions de voitures diesel en circulation ? Et quand l’offre dépasse la demande ( et largement ), la conclusion est simple : les prix baissent, voire s’effondrent.

On peut imaginer que ces prix cassés vont favoriser l’exportation vers des marchés comme l’Afrique. Ou comment déplacer la pollution un peu plus loin…

Un centre de démolition de voitures particulières

Conclusion : acheter un diesel attention, le conserver, pourquoi pas

Si vous devez acquérir une nouvelle voiture, neuve ou d’occasion, réfléchissez bien avant de commander un diesel. L’économie de carburant générée dans les prochains mois va en effet s’évaporer du fait de la décôte et des problèmes de revente dans quelques années.

En revanche si vous avez une voiture diesel fiable et qui vous convient, la conserver n’est pas une mauvaise idée. La décôte sera de toute façon importante si vous la gardez jusqu’à ses 10, 15 ans, voire jusqu’à sa mise à la casse. Mais vous pourrez d’ici là éviter de sortir une somme pour passer sur une voiture neuve, et économiser du carburant par rapport à une voiture essence. Je ne vais volontairement pas comparer avec l’achat d’une voiture électrique dans cet article, étant donné que le champ d’action n’est pas comparable avec celui d’un diesel. Cela méritera un autre sujet…