Stage de pilotage en Formule Renault, des sensations accessibles

Stage de pilote en formule Renault

Si vous aimez la vitesse, pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure en faisant évoluer votre experience du pilotage ?

Faire un stage de pilotage sur circuit permet d’expérimenter, mais aussi d’apprendre de nouvelles notions tout en vivant des émotions intenses. Ceux qui ne l’ont pas encore testé et qui aiment les voitures de sport et la vitesse devraient vite s’inscrire : ils se demanderont pourquoi ils ne l’ont pas fait plus tôt.

Sur circuit, vous pourrez trouver facilement des stages de conduite sur de vraies sportives de prestige : Porsche, Ferrari, Lamborghini…

Si vous avez déjà pu réaliser cette première étape et si vous êtes accroc aux courses de F1, alors il existe un stage encore plus radical : les stages de pilotage Formule Renault. On passe alors d’une sportive à une vraie voiture de compétition : une monoplace. Vous pouvez réserver un stage de pilotage en Formule Renault sur la centrale de réservation de loisirs en ligne Sport Découverte, qui propose des stages sur toute la France.

Comment s’organise ce type de stage ? Ils ont lieu sur des circuits très rapides comme celui de la Ferté Gaucher. Celui-ci par exemple permet d’atteindre 200 km/h et de profiter de 14 courbes.

Lors d’un stage, vous serez encadré par un moniteur diplômé du BPJEPS ( brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ).

Après un briefing avec de précieux conseils du moniteur, et une fois équipé de votre combinaison de pilote, vous ferez un tour de reconnaissance dans une sportive avec le moniteur. Un repérage indispensable…

Car viendront juste après vos tours de piste, où vous pourrez tenter d’appliquer la théorie, tout en vous éclatant.

Une Formule Renault 2000, c’est performant ?

Ce type de monoplace est directement hérité de la Formule 1, avec un châssis en carbone et une boîte de vitesses séquentielle. Vous profiterez ainsi d’une conduite facilitée par des palettes au volant.

Si la puissance de 200 ch peut sembler relativement modeste en soi, rapportée au poids inférieur à 500 kg, c’est diabolique. Cela donne des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, et le même temps pour un freinage de 200 km/h jusqu’à l’arrêt complet ! De quoi éprouver de nouvelles sensations. Rien à voir avec une sportive classique, puisque toutes les caractéristiques sont orientées vers la performance. Adhérence, tenue de route, accélérations, freinage : c’est tout simplement l’anti-chambre de la F1. De très nombreux pilotes sont d’ailleurs passés par cette école, indispensable avant d’accéder au graal.

Pour un stage découverte, les prix débutent à moins de 300 euros. Avouez que pour expérimenter les sensations de la petite soeur de la F1, c’est plus que raisonnable.