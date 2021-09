Detailer de Liqui Moly pour une carrosserie étincelante

Gamme produits Liqui Moly

Entre les grandes distances parcourues sur l’autoroute pour les vacances d’été et des heures garées des parkings en plein soleil, votre voiture a été mise à rude épreuve durant la période estivale.

Notre équipe rédactionnelle vous livre quelques conseils pour retrouver une peinture étincelante et préparer sa voiture aux intempéries de l’automne.

Avec près de 4 000 produits, le spécialise outre-Rhin LIQUI MOLY fondé en 1957 propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur, additifs, graisses, sprays et produits d’entretien automobile.

Pour une meilleure compréhension de la gamme produits Liqui Moly, tous les produits d’entretien sont pourvus de nouvelles étiquettes présentant un système de codes de couleurs.

Ce système est subdivisé en huit couleurs : le rouge pour l’entretien de la couleur, l’orange pour les tissus et éponges, le jaune pour les articles d’entretien en plastique, le vert pour les produits destinés à l’intérieur du véhicule, le bleu pour l’entretien des vitres et le violet pour le nettoyage de la capote.

Les articles pour les jantes et les pièces chromées sont dotés d’étiquettes grises et les produits d’entretien pour le caoutchouc affichent la couleur noire.



Pour mener à bien cette opération de nettoyage nous avons réunis quelques produits élémentaires, dont le tout nouveau spray « Detailer » Liqui Moly.

Mais avant d’appliquer ce nouveau produit sur notre carrosserie, il convient de passer par l’étape de la décontamination puis de lavage.

Aussi afin d’éliminer tous les résidus gras sur notre carrosserie, nous nous avons pris le soin de vaporiser le produit Nettoyant Terpene orange Liqui Moly sur les différentes imperfections telle que la résine de pin.









Ce Nettoyant Terpene Orange dissout efficacement la sève des arbres et permet de venir à bout de pratiquement toutes les tâches sur notre carrosserie. Par ailleurs, le parfum du produit aux essences d’agrumes, le rend particulièrement confortable d’utilisation.

Après avoir décontaminé notre carrosserie à l’aide du Nettoyant Terpene Orange, nous avons pu opérer au nettoyage de notre véhicule à l’aide du Shampooing Cire Lustrant Liqui Moly.









Aussi pour la bonne application du shampoing sur la carrosserie, nous avons utilisé l’Eponge Auto Liqui Moly afin de nettoyer en toute sécurité la peinture de notre auto.









A l’usage, ce shampooing Cire Lustrant Liqui Moly nettoie efficacement le film routier sur la peinture et assure un rendu brillant au véhicule. A noter, que le rinçage du shampooing s’effectue rapidement et sans la moindre difficulté sans laisser de traces, un bon point.







Pour le nettoyage des jantes, nous avons utilisé le Nettoyant jante Liqui Moly. Sous forme de pulvérisateur, ce produit s’est avéré on ne peut plus efficace pour décoller saletés et poussières de frein sur nos jantes.









En outre, les agents actifs du produit agissent on ne peut plus rapidement, quelques minutes suffisent à dissoudre la saleté et ce sans le moindre effort.

Les surfaces vitrées ainsi que les blocs optiques ont également fait l’objet de toutes les attentions. Nous avons utilisé le nouveau Détergent Mousse Active Liqui Moly.









Comme son nom l’indique, cette mousse active s’avère très efficace même sur les vitres très encrassées. Ainsi, les différentes surfaces traitées sont parfaitement nettoyées et ce sans aucune trace.



Bien évidement en plus de l’aspect esthétique, il convient de rappeler que l’assurance d’une bonne visibilité à bord de son auto passe obligatoirement pas des surfaces vitrées propres.

Enfin, pour parfaire notre opération de nettoyage, nous avons utilisé le tout nouveau produit Detailer de Liqui Moly.

Les domaines d’application du Detailer sont tout aussi variés que ses effets. En outre, le produit fonctionne sur toutes les surfaces sèches et humides.









A l’usage, ce tout nouveau produit Detailer Liqui Moly s’est aussi bien illustré par son parfum on ne peut plus agréable et son efficacité d’application. En outre, le produit s’essuie très facilement et ne laisse aucun résidus sur la carrosserie. Au final, la carrosserie retrouve tout son éclat et une douceur au toucher de la peinture incomparable.

Notre avis :

L’entretien de son auto requiert du temps, en mettant du cœur à l’ouvrage et grâce à cette sélection de produits d’entretien Liqui Moly, la tâche s’est avérée moins ardue avec un résultat final très convaincant.

Notre carrosserie retrouve la brillance du premier jour, de quoi rendre les trajets on ne peut plus agréables.

Retrouvez toute la gamme de produits d’entretien Liqui Moly :

https://www.liqui-moly.com/fr/