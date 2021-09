Toyota RAV4 Trail : plus de personnalité

Toyota RAV4 Trail

Toyota offre à son RAV4 hybride rechargeable une nouvelle finition, qui pourrait presque passer pour un restyling ! Il étrenne d’ailleurs une toute nouvelle signature lumineuse, qui sera reprise par l’ensemble des RAV4 dès 2022.

En fait, cette nouvelle version est déjà disponible sur d’autres marchés : le Japon et les Etats-Unis. Car ce RAV4 est un modèle mondial.

Ce Toyota RAV4 Trail arbore une calandre noir mat, des passages de roues élargis, ainsi que des boucliers avant et arrière. Le logo Toyota est repositionné au centre, et fixé sur deux barres transversales. Autre changement : des projecteurs anti-brouillard cerclés de noir. Le profil met en avant les passages de roues renforcés, et les jantes alliage 19″ gris mat. Et enfin dernière spécificité : une teinte inédite vert Aventurine.

La marque n’a pas oublié l’ambiance intérieure avec une sellerie en cuir synthétique lisse noir, réhaussée de surpiqûres orange.

Tous les RAV4 vont bénéficier d’équipements supplémentaires l’année prochaine : réglage électrique du siège passager avant, commandes de vitres éclairées, nouveaux ports USB-C, nouvel éclairage intérieur à LED, nouveaux projecteurs à LED et antibrouillards avant à LED.

Une seule motorisation hybride sera proposée : le moteur 2.5 Hybrid Dynamic Force, avec la transmission intégrale AWD-i. Le tout avec une puissance cumulée entre moteur essence et moteur électrique de 222 ch.

Avec cette nouvelle finition Trail, le RAV4 revient à un style de baroudeur qui lui donne plus de personnalité. Toyota mise sur le look de son SUV compact, également proposé actuellement en série Black Edition à partir de 43000 euros.

