Véhicule pour étudiant : que choisir ?

nouvelle Renault Clio Dynamique

Qui dit étudiant, dit souvent petit budget : une voiture pour étudiant, ce sera donc plutôt une voiture abordable à petit prix. Ce qui colle à la fois pour le prix d’achat, l’entretien moins cher, et aussi avec le besoin d’assurer un véhicule de puissance raisonnable pour l’assurance.

Les citadines du segment B : polyvalentes et économiques

Pour débuter dans la conduite, rien de tel qu’une citadine polyvalente. Les voitures appartenant au segment B sont capables d’évoluer en ville avec aisance du fait de leur gabarit compact, mais aussi sur route avec un comportement routier de bon niveau. De nombreux modèles sont disponibles en grand nombre d’exemplaires sur le marché : Clio, 207, 208, C3, Yaris, Corsa, Fiesta…En voici quelques unes à retenir.

Un choix évident : la Renault Clio

Voiture la plus vendue en France pendant de nombreuses années, la Renault Clio est très diffusée. Ce qui permet d’en trouver facilement, et d’avoir du choix sur les moteurs, finitions et coloris.

Actuellement, Renault commercialise la Clio 5 qui fait suite à 4 générations commercialisées depuis 1990.

Comment choisir la Clio idéale ?

En fonction de votre budget, nous vous recommandons de sélectionner la Clio la plus récente et la moins kilométrée possible. L’objectif était de choisir sa Clio d’occasion pas cher, afin de faire la meilleure affaire possible.

Pour un budget de 5000 euros, vous aurez par exemple accès à des Clio 3 phase 2 de 2012. Un modèle polyvalent et confortable, souvent proposé avec des équipements pratiques comme la climatisation, le régulateur-limiteur de vitesse, l’autoradio et le système de navigation. En essence, le moteur 1.2 16V 75 ch n’est pas très puissant mais se montre fiable et relativement sobre. Le moteur 1.2 TCe 100 ch procure plus d’agrément, mais sera plus dur à trouver à petit prix ! En diesel, le bloc 1.5 dCi sera disponible dans différents niveaux de puissance de moins de 100 ch : il est robuste et ultra sobre. Avec de bonnes reprises grâce à son turbo.

La Clio 3 demeure un très bon choix pour un budget modeste

Si votre budget en occasion vous permet de monter autour de 8000 euros, vous aurez accès à la Clio 4 avec des modèles 2014. Vous éviterez le moteur TCe 120 ch en raison de problèmes de fiabilité. On vous recommande plutôt le petit TCe 90 ch ou le diesel dCi 90.

Pour une Clio 5, il faudra faire grimper votre budget : la plupart des offres de 2019 tournent autour de 13000 euros. Diesel dCi 85 ou essence TCe 100 : ces deux moteurs sont agréables et adaptés à un jeune conducteur.

Exit les versions Renault Sport : leur niveau de puissance ne sera pas compatible avec un budget d’assurance correct pour un jeune permis.

Les autres citadines parfaites pour les étudiants

De nombreux autres modèles peuvent constituer des modèles de choix en alternative à la Clio.

Commençons par la Peugeot 208, lancée en 2012. La deuxième génération a même dépassé la Clio sur le podium des meilleures ventes ! De nombreuses motorisations sont disponibles. Nous vous conseillons d’opter pour le moteur VTI / Puretech en 82 ch. Ce moteur est plus agréable que le petit 3 cylindres 1.0 de 68 ch avec un meilleur son et des vibrations plus contenues. En diesel, le 1.4 HDI de 68 ch sera tout à fait suffisant pour un jeune conducteur. Evitez la boîte manuelle pilotée BMP5, très désagréable.

La Dacia Sandero est un modèle low-cost basé sur la Renault Clio. De quoi garantir des prestations d’un bon niveau, mais toujours en retrait d’une Clio produite la même année. En essence la Sandero 1.2 16V 75 ch est une bonne voiture, et sa fiabilité limite les pannes et donc les frais mécaniques indésirables.

Autre française incontournable : la Citroën C3. A de petits budgets, la première C3 pourra être parfaite pour débuter. Nous vous conseillons la motorisation 1.4 de 75 ch, un moteur increvable à la réputation excellente. Plus récente, la deuxième génération de C3 est disponible avec les mêmes moteurs que la 208 ci-dessus. Son alter-ego premium, la DS 3, devient également bon marché au fil des années. Elle apporte un look plus sympa, mais impose sa carrosserie 3 portes moins pratique au quotidien.

Pour les adeptes du made in France, la Toyota Yaris est un excellent choix. Cette citadine d’origine japonaise est réputée pour sa fiabilité, et vous pourrez même la choisir en version hybride, à partir de 7000 euros.

Les petites citadines du segment A

Si un modèle 4 places vous suffit, alors vous pouvez choisir une petite citadine de la catégorie A : les Twingo, 107, Aygo, C1, 108, Panda…

La Renault Twingo est très répandue en France. Arrivée en 1992, la Twingo 1 a été commercialisée pendant 15 années ! Cela permet d’en trouver à de petits prix, certaines étant sous kilométrées et donc aptes à circuler encore plusieurs années sans gros frais. La première génération se trouve donc facilement autour de 1500 euros avec un bon état général et un kilométrage inférieur à 150.000 km. Elle est proposée avec des moteurs essence 1.2 en 60 et 75 ch, tous deux recommandables.

Arrivée en 2007, la Twingo 2 nécessite un budget supérieur à 3000 euros et apporte plus de modernité et de sécurité. Elle se démarque par l’arrivée du diesel, qui est une alternative ultra-sobre à l’éternel petit bloc essence 1.2.

Avec son style inspiré de la R5 des années 70, la Twingo 3 apporte beaucoup de changement. Elle se conjugue avec un moteur à l’arrière et 5 portes, une première ! Les prix débutent à partir de 5500 euros. Le moteur Sce 70 est assez poussif, mais sera plus facile à assurer que le moteur TCe 90 doté d’un turbo. Cette série n’a pas été proposée en diesel, et vient de se mettre à l’électrique. Mais il sera dur d’en trouver en occasion !

Chez Peugeot et Citroën, la triplette des années 2000 a donné naissance aux 107, C1 et Toyota Aygo. Ces modèles sont toutes proposées avec un 3 cylindres essence d’origine Toyota qui leur convient parfaitement. Le diesel a été proposé sur une durée limitée, et ne correspond pas à l’usage citadin du modèle. D’où sa disparition rapide ! Les prix sont variés, et débutent à 1500 euros.

Dernier conseil : ne payez pas une citadine A plus cher qu’une citadine B, autant opter pour les prestations les plus élevées en fonction de votre budget.