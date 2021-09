Série limitée : Alfa Romeo Giulia et Stelvio « 6C Villa d’Este »

Alfa Romeo Giulia et Stelvio « 6C Villa d’Este »

Alfa Romeo présente une nouvelle série limitée sur les Giulia et Stelvio : ‘’6C Villa d’Este’’. En hommage à la 6C 2500 SS ‘Villa d’Este’ de 1949, ces Stelvio et Giulia »6C Villa d’Este » jouent la carte de l’élégance. La présentation débute par une peinture tri-couche rouge Etna spécifique, reprise à la fameuse 6C citée plus haut. Elle se complète par un entourage de vitres chromé, et des jantes alliage en 19″ sur Giulia et 21″ sur Stelvio.

L’habitacle est bien doté avec une sellerie cuir pleine fleur beige. Les sièges avant bénéficient du chauffage, des sièges électriques, et de la mention « 6C Villa d’Este » sur les appuie-tête avant.

Au niveau des motorisations, les clients auront le choix entre essence et diesel, avec propulsion arrière pour la Giulia. La berline est proposée avec le diesel 2.2 Turbo de 190 chevaux ou le bloc essence 2.0 Turbo de 200 chevaux. Le Stelvio lui, peut disposer des moteurs Diesel 2.2 de 210 chevaux ou 2.0 Turbo de 280 chevaux avec boîte automatique à 8 rapports et transmission intégrale Q4.

L’équipement basé sur les finitions TI est complet : toit ouvrant panoramique, chargeur par induction, étriers de freins noirs, vitres arrière surteintées, système de sécurité ADAS, caméra de recul, capteurs avant et arrière, freinage Veloce pour la Giulia et hayon arrière électrique sur Stelvio.

Les prix débutent à 58800 euros pour la Giulia ‘’6C Villa d’Este’’, et à 68900 euros pour le Stelvio‘’6C Villa d’Este’’.

Attention il s’agit d’une série très limitée : seuls 30 exemplaires seront livrés pour la France.

Giulia 2.0 essence 200 ch ‘’6C Villa d’Este’’ : 58 800 €

Giulia 2.2 diesel 190 ch ‘’6C Villa d’Este’’ : 59 400 €

Stelvio 2.2 diesel 210 ch Q4 ‘’6C Villa d’Este’’ : 68 800 €

Stelvio 2.0 essence 280 ch Q4 ‘’6C Villa d’Este’’ : 70 300 €

Alfa Romeo Giulia et Stelvio « 6C Villa d’Este »

Alfa Romeo Giulia et Stelvio « 6C Villa d’Este »

Alfa Romeo Giulia et Stelvio « 6C Villa d’Este »

Alfa Romeo Giulia et Stelvio « 6C Villa d’Este »