Le changement de courroie de distribution sur Renault Clio

Modèle le plus vendu en France pendant de nombreuses années, la Renault Clio est particulièrement diffusée avec des exemplaires qui ont aujourd’hui plus de vingt ans. Mais pour atteindre une telle longévité, il est indispensable de respecter l’entretien préconisé par le constructeur. Parmi les interventions mécaniques indispensables, l’une d’elles mérite toute votre attention : le changement de courroie de distribution. Les conséquences en cas de casse sont radicales et coûteuses : vous pouvez casser le moteur. Il sera réparable mais pour un budget élevé…Dès lors autant ne pas faire l’impasse sur cette réparation faite en moins d’une demi-journée.

Quand changer la courroie de distribution d’une Clio ?

La question est cruciale : quelle est la durée de vie d’une courroie de distribution ?

Selon la motorisation de votre Clio, le remplacement est préconisé avec une durée qui sera comprise entre 5 et 8 ans. La recommandation de remplacement comprend deux données fondamentales : la fréquence et le kilométrage réalisé.

Exemple avec une Renault Clio 3 avec le moteur essence 1.2 16V D4F. Le kit de distribution et la courroie accessoires doivent être changées tous les 5 ans ou 120.000 km. Au premier des deux termes atteints. Renault conseille également le changement de la pompe à eau, qui est toujours à coupler avec cette intervention.

Autre exemple pour la Clio 3 diesel 1.5 dCi : les modèles d’après 2006 doivent renouveler leur courroie tous les 6 ans ou 160.000 km.

Vous pouvez consulter l’échéance conseillée sur le carnet d’entretien du véhicule, mais aussi sur de nombreux sites internet. En cas de doute, il est préférable de consulter un garage Renault pour en avoir le coeur net. Il vous suffira de présenter votre carte grise pour recevoir les informations relatives à l’entretien de votre Clio.

Le prix pour le remplacement de la courroie de distribution d’une Clio

Selon le modèle de Clio et la motorisation, mais aussi selon l’atelier choisi, le prix va varier du simple au double. Il faudra compter entre 400 et 800 euros pour le remplacement du kit de distribution chez un professionnel. Bien entendu si vous pouvez faire le remplacement vous-même, les économies seront de mises. Vous pourrez en effet trouver un kit chez un revendeur spécialisé pour moins de 100 euros. Cette intervention nécessite une certaine expérience afin de bien caler la courroie : les risques sont réels en cas de plantage. A reserver aux amateurs avertis…

Toutes les Renault Clio n’ont pas de courroie

La courroie de distribution n’est pas de mise sur tous les moteurs de Clio. Depuis la Clio 4, les moteurs 3 cylindres 1.0 Sce 65 et TCe 90 ch utilisent une chaîne de distribution. Celle-ci nécessite une lubrification et un contrôle du niveau de tension, mais seulement tous les 200.000 km. Ce qui évitera une intervention onéreuse de remplacement de courroie…